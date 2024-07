POJAVA IZ KANADE STIGLA I DO SRBIJE: Evo zbog čega je nebo bilo delom zamućeno

Već danima veliki šumski požari besene širom Kanade. Ogromne količine dima sa požarišta dospele su visoko u atmosferu.

Čestice dima danima su prenošene snažnim zapadnim visinskim strujama preko severa Atlantika prema severozapadu Evrope.

Ono što je najinteresatnije, s obzirom na to da se u Srbiji nakon toplotnog talasa, uz zahlađenje uspostavilo i severozapadno visinsko strujanje, ćestice dima višim slojevima atmosfere dospele su čak i do Srbije i do Beograda.

Kako je nebo vedro, ono juče, naročito ujutro, nije bilo u potpunosti plavo, upravo zbog velike kocentracije dima u višim slojevima, pa je bilo zamućeno, a ova pojava može da dovede do fascinatnih izlazaka i zalazaka sunca i dim ne dospeva do tla.

Ova pojava dima bila je vidljiva juče i na satelitskim snimcima. Slična situacija dogodila se i prošlog leta.

Da podsetimo, u katastrofalnim šumskim požarima, prošle godine u Kanadi je izgorelo neverovatnih 17 miliona hektara šume.

Za razliku od jušerašnjeg, današnji dan odlikuje se u potpunosti plavim nebom, jer je pojačano severozapadno visinsko strujanje pročistilo atmosferu nad nama od dima.

