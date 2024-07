"VIRUS ZAPADNOG NILA MOŽE DA IZAZOVE I ZAPALJENJE MOZGA!" Infektolog otkriva koji su simtomi i NAJVEĆE OPASNOSTI ove bolesti

U našoj zemlji zabeležen je prvi slučaj obolevanja groznicom Zapadnog Nila, zarazom koju prenose komarci.

Imajući u vidu da sezona prenosa virusa Zapadnog Nila u Srbiji traje od juna do novembra, reporter Kurira Vuk Uskoković istraživao je više o tome u razgovoru sa prof. dr Draganom Delićem, infektologom i hepatologom.

- Mi smo prvi iskustva stekli 2012. godine, kada smo prvi put dokazali da ova virusna infekcija postoji u našoj populaciji. Te godine smo već lečili 58 bolesnika, a naredne godine čak 182 bolesnika. Da bi se ova bolest pojavila, da bi se ova infekcija pojavila, potrebni su neki preduslovi. Prvo, taj virus mora doći u našu zemlju. Najčešće dolazi putem migratornih ptica iz Sub-Saharske Afrike. Ovaj virus je dokazan u Ugandi, daleke1937. godine - rekao je Delić.

Naveo je uobičajene simptome ove bolesti:

- Počinje iz punog zdravlja, međutim ono što naši gledaoci moraju da znaju, a što je na neki način srećna okolnost jeste da 80% inficiranih nema nikakve simptome. Znači preleže ovu infektivnu bolest, kako bih rekao, na nogama, bez simptoma. 20% ih ima i to su simptomi koji baš nisu toliko karakteristični samo za ovu bolest. To je povišena temperatura, to su bolovi u mišićima, to je glavobolja, možda se pojavi ospa u obliku ružičastuh tačkica, mogu i inflamatorne žlezde se uvećaju, možda se javi povraćanje, možda se javi dijareja.

Ipak, doduše u manjem broju slučajeva simtomi mogu biti i teži:

- Znači dosta nekarakteristično zbog čega je teško prepoznati da se radi baš o virusu zapadnog Nila. Međutim, vrlo retko, ali ipak taj broj je značajan, javljuju se te teške forme virusne infekcije. To je infekcija centralnog nervnog sistema. Tada dolazi do zapaljenja mozga, ili kad dođe do zapaljenja moždanica koji obavijaju mozak. Dolazi i do paraliza, znači do oduzetosti mišića, ruku, nogu - rekao je Delić i dodao:

- Najopasnije je ako dođe do oduzetosti mišića za disanje, kada bolesnik prestaje da diše, neminovno je da ga u tom slučaju moramo intubirati i da ga priključimo na aparat za veštačku ventilaciju. Znači, te najteže forme relativno lako prepoznati. Kod upale mozga javljaju se uporna i jaka glavobolja koja ne prolazi na uzete lekove. Bolesniku smeta svetlo, postaje konfuzan, dezorijentisan, zbunjen itd. I to ono što uplaši ukućane i tog bolesnika treba odmah hospitalizovati.

