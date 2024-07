DETALJNA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA ZA AVGUST: Otkrio kada će biti najvreliji dani pa najavio TEMPERATURNI ŠOK!

Dok se toplotni talasi sve češće javljaju, a klima uređaji rade bez prestanka, pitanje koje se nameće je – šta nas očekuje u avgustu? Da li ćemo se suočiti sa ekstremnim vrućinama tokom celog meseca?

O ovome je u emisiji "Puls Srbije" govorio meteorolog Nedeljko Todorović, pružajući detaljan uvid u vremensku prognozu za predstojeći period.

Todorović je objasnio da su tokom prethodnih nekoliko dana, temperature bile prijatnije, spuštajući se i ispod 30 stepeni.

- Osveženje koje smo imali proteklih dana bilo je značajno, sa maksimalnim temperaturama koje su bile stepen-dva ispod 30 stepeni. Međutim, to nije dugo trajalo - naveo je Todorović.

Ponovni porast temperatura

Prema njegovim rečima, od sutra nas očekuje novi porast temperature.

- U nedelju se očekuje vrhunac sa maksimalnim temperaturama između 35 i 37 stepeni, u zavisnosti od lokacije. Međutim, zanimljivo je da će u nedelju veče doći do blagog pada temperature za 3-4 stepena zbog dolaska svežijeg vazduha tokom noći - objasnio je Todorović.

Iako će doći do kratkotrajnog osveženja, pred nama je period sa pravim letnjim temperaturama.

- Očekuje se da će većina dana u avgustu imati maksimalne temperature između 30 i 36 stepeni, s mogućnošću da poneki dan bude i 37 ili 38 stepeni na jugu Srbije - rekao je Todorović.

Dugoročne prognoze i klimatske promene

- Avgust će verovatno biti topao sve do sredine meseca, a možda i do 20. avgusta. Ipak, dugoročne prognoze su nezahvalne i uvek postoji mogućnost odstupanja. Takođe je istakao da, iako ćemo se suočiti sa visokim temperaturama, one neće dostići ekstremne vrednosti iz prve polovine jula - rekao je.

Meteorološki fenomeni i subjektivni osećaj

Tokom razgovora, Todorović je objasnio razliku između subjektivnog osećaja temperature i zvaničnih merenja.

- Kada se prognozira i meri temperatura vazduha, ona ne pokazuje temperaturu asfalta ili automobila. Na primer, temperatura vazduha iznad asfalta može biti i za 10 do 15 stepeni viša - rekao je.

Govorio je i o ekstremnim vremenskim epizodama.

- Prošla godina je bila jedna od najtoplijih u poslednjih stotinak godina, ali to ne znači da se klima menja. Temperaturne oscilacije su normalne i ne treba subjektivno posmatrati događaje - naglasio je Todorović.

Rad meteorološke službe i pouzdanost prognoza

Na pitanje da li meteorološka služba treba da menja način rada s obzirom na promene u klimatskim uslovima, Todorović je rekao:

- Metode merenja se nisu promenile. Dugoročne prognoze su uvek bile neizvesne, pouzdana prognoza može biti samo za 3 do 5 dana unapred, eventualno do 7 dana u stabilnim situacijama.

Todorović je istakao da se poboljšanje prognoza na kraći rok postiže zahvaljujući napretku tehnologije i računarstva, ali da dugoročne prognoze i dalje nose veliki rizik neostvarenja.

Klimatske smene i uticaj na vremenske prilike

Tokom razgovora, Todorović je govorio o klimatskim smenama koje su se dešavale kroz istoriju.

- Poslednjih 35 godina smo u toplom periodu, ali to su periodične oscilacije koje se dešavaju kroz vekove. Instrumentalna merenja pokazuju da nema suštinskih promena - objasnio je Todorović.

On je takođe istakao da, iako se priča o brzim klimatskim promenama često forsira u medijima, čovek ne može značajno uticati na klimu na globalnom nivou.

- Beograd je primer toplotnog ostrva zbog više asfalta, građevina i vozila, ali to su mikroklimatski efekti koji ne utiču na globalnu klimu - rekao je.

Superćelijske oluje i njihov uticaj

Todorović je govorio i o superćelijskim olujama koje se često povezuju sa toplotnim talasima.

- Superćelijske oluje nisu nov fenomen, već se javljaju već 50-60 godina. One imaju svoju strukturu i mogu doneti tornado ili pijavicu, ali nisu toliko česte kod nas kao u Zapadnoj i Srednjoj Evropi - objasnio je Todorović.

Kao zaključak, Todorović je istakao da nas u avgustu očekuju visoke temperature, ali bez ekstremnih vrućina koje smo imali u julu.

- Ne treba paničiti zbog vremenskih uslova, već se pripremiti za toplo leto. Dugoročne prognoze su neizvesne, ali kratkoročno možemo očekivati stabilno vreme sa povremenim osveženjima - zaključio je Todorović.

