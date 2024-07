SNAŽNO GRMLJAVINSKO NEVREME HARA REGIONOM: Tokom večeri premestiće se u OVAJ DEO SRBIJE - očekuje nas BLAGO OSVEŽENJE

Dok je ovog popodneva u Srbiji vedro i vrelo uz temperaturu od 37 do 38 stepeni, hladni front iz centralne Evrope i Alpa stigao je do Slovenije gde donosi jake grmljavinske oluje uz obilne pljuskove i zahlađenje.

Do kraja dana najintenzivnije grmljavinske oluje očekuju se na severu i istoku Slovenije, a potom i na severozapadu Hrvatske. Lokalno se očekuje se i grad.

Ovaj hladni front nastaviće put prema istoku, a kasno večeras stići će veoma oslabljen do Vojvodine, a do jutra i do centralnih predela Srbije pri čemu će doneti blago osveženje za 7 stepeni i jak severozapadni vetar.

Na jugu i istoku Srbije ostaće i dalje tropski toplo uz temperature do 35 stepeni, dok će na severu i zapadu Srbije i u Beogradu biti oko ugodnih 30.

Za razliku od regiona u Srbiji će biti uglavnom suvo, tek ponegde uz ređu pojavu pljuska sa grmljavinom.

I RHMZ SE OGLASIO

Uveče i tokom noći očekuje se skretanje vetra na severozapadni pravac, najpre u Vojvodini, a zatim i u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 21, a najviša oko 36 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZS

Tokom većeg dela dana biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti srčani bolesnici pa im se savetuje opreznost. Mogući su glavobolјa i poremećaj sna.

Kurir.rs/Telegraf