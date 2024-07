NOVOTVORENI, MODERAN HOTEL U BOHO STILU: U samom centru Hurgade, elegantni Serry Beach Resort 5*

Hurgada je biser egipatske obale, nalazi se na Crvenom moru koje turisti iz puno razloga zovu “more sa sedam boja”. Ima oko 150 hiljada stanovnika, ali u ovom turističkom mestu živi i oko 10 hiljada stranaca koji se većinom bave turizmom.

Prostire se na više od 50 km obale. Novosagrađeni hoteli koji svojom lepotom oduzimaju dah, u kombinaciji sa lokalnim načinom života daju pravu sliku Egipta.

Crveno more, na kome se nalazi grad jeste pravi mamac za turiste koji se profesionalno i amaterski bave ronjenjem. Idealna pozicija grada vam nudi mogućnost raznovrsnih izleta.

Potpuno nov, luksuzan, u sve omiljenijem stilu koji kombinuje boho i arapsku tradiciju, Serry Beach Resort 5* se nalazi na oko 5km od aerodroma, u novom turističkom delu Memša, oko 7km od Sakale.

Hotel je otvoren 2023. godine. Kompleks je građen u orijentalnom stilu i predstavlja pravu oazu luksuza. U ponudi ima razne zabavno-sportske sadržaje što ga čini dobrim izborom za goste svih uzrasta. Gostima su na raspolaganju i razni restorani i barovi, a u sklopu kompleksa je i Souk By Serry Beach Resosort – tržni centar sa brojnim prodavnicama, restoranima i kafićima. Za decu tu su dečiji bazen, dečiji klub, igralilšte i animacije.

Serry Beach Resort 5* ima svoju 400m dugu plažu sa postepenim ulaskom u more. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna za goste hotela.

Hotel u ponudi ima 453 smeštajne jedinice i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini bar, sef. Deluxe room je veilčine oko 41m2 i može imati pogled na bazen, baštu i more. Deluxe family room je veličine oko 50m2 i ima dva king size kreveta. Two bedroom chalet je veličine oko 66m2, ima dve spavaće sobe i pogled na more. Suite penthouse je veličine oko 164m2, ima dnevni boravak, spavaću sobu, jacuzzi na otvorenom i pogled na more. Gosti u ovim sobama imaju i uslugu batlera. Plaća se dodatno usluga room service-a i korišćenje telefona.

Usluga u hotelu Serry Beach Resort 5* je All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima nekoliko restorana i barova – Fanaa Food Hall, Sokar Seafood, Dar Mezza Lounge, Keif Fusion Gastro Bar, Nur Beach Club i Naz Night Club. Za uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, Naz Night Club, Sokar Seafood restoran, sveže ceđeni sokovi i sve ostalo van koncepta, potrebno je pripremiti dodatan novac.

Hotel u ponudi ima glavni bazen površine 1.275m2, dečiji bazen veličine 168m2, dnevnu i večernju animaciju, Wi-Fi internet, aqua park, tenis, fudbal, odbojku. Ljubitelji sportova na vodi mogu uživati u svojim omiljenim aktivnostima, uz određenu nadoknadu, dok gosti hotela mogu bez doplate da koriste teretanu. Nakon aktivnog dana na suncu možete sebe častiti i nekom masažom ili tretmanom za negu lica i tela.

Novina, na koju smo izuzetno ponosni jeste naš novi sajt na kome možete odabrati bilo koju destinaciju na svetu, rezervisati i platiti online avio prevoz, smeštaj i transfer, a time sebi ispuniti možda i jednu od najvećih životnih želja. Kad smo već kod želja, znamo da se one posebno ispunjavaju u vreme Nove godine i Božića, pa možda da poželite Maldive, Sejšele, Mauricijus ili Zanzibar, a mi ćemo vam pomoći da se ostvare lako i brzo. Neka vam nova godina počne na mestu o kom maštate duže vreme ili svoju porodicu obradujte putovanjem na neku od ovih egzotičnih destinacija.

Kada je u pitanju Tunis, ove godine su u ponudi termini sa polascima iz Niša, osim iz Beograda, pa oni kojima više odgovara let iz Niša ili datum polaska, imaju alternativu.

Ukoliko smo vas zainteresovali, ali nismo pogodili najadekvatniji izbor hotel za vas, pogledajte i druge hotele iz naše ponude za Hurgadu . Od svoje kuće možete već odmah napraviti online rezervaciju i početi sa planiranjem i pakovanjem. Za dodatna pitanja, na raspolaganju je call centar agencije - 011 655 78 00. U ponudi agencije „1A Travel“ nađite i primamljive ponude za Tursku, Tunis i Maltu.

