ŽENA DOŠLA NA PLAŽU U CRNOJ GORI I ŠOKIRALA SE! LEŽALJKE SU BESPLATNE, ALI...: "Zbog ovakve bahatosti i treba da nas deru!"

Na jednoj hotelskoj plaži u Crnoj Gori ležaljke su besplatne, ne samo za goste hotela već i za posetioce sa strane, međutim, pojedini ljudi su toliko bahati da te iste besplatne ležaljke "rezervišu" svojim peškirima i stvarima i pet-šest dana ih ne sklanjaju sa ležaljki.

Ovo je ispričala Dragana iz Crne Gore koja se na Tik Toku predstavlja kao "dragana_cvijet_iz_kamena", koja je ogorčena ovakvim bahatim ponašanjem ljudi.

- Mnogo volim da se kupam na ovoj plaži. Inače, ideja zakupca ove plaže bila je da ležaljke ovde budu besplatne, kako bi svi mogli da ih koristimo, kako bi svima bile dostupne. Tu postoji kafe bar, možete da poručite kafu i ne morate, nije uslov. Međutim, ljudi dan ranije ostave ovde stvari na ležaljkama, kako bi ih rezervisali, a neki koji su bili ovde su mi rekli da ljudi po 5-6 dana čak ne miču stvari sa ležaljki, kako bi one svaki dan bile njihove - priča ona.

Prvi red je, naravno, kako se vidi u snimku, bio skroz zauzet stvarima iako još nikoga nije bilo na plaži.

- Sačuvali su sebi mesto do vode, a došli su na plažu u 12 sati, kad sam ja već kretala kući. To znači da smo ležaljke mogli da koristimo i oni i ja. Dečko koji tu radi mi je rekao: "Slobodno ti pomeri te peškire sa ležaljke", ali meni svano ne pada na pamet da se svađam ni sa kim. I, eto, kako je neki pojedinac svojom sebičnošću uništio nečiju lepu ideju da ove ležaljke budu besplatne i dostupne svima. Tako da, verujte mi, 25 evra, 30, 40 uopšte nije skupa za ležaljku i treba da se naplaćuju bukvalno svuda da ne bi dolazilo do ovakvog ponašanja, jer ovo je stvarno bahatost! - zaključila je Dragana, postavivši snimak sa ove plaže.

U opisu snimka je dodala:

- Plaža pripada nekom smeštaju, ali je otvorena za sve bez obizra da li ste njihov gost, ipak i da je samo za goste, smatram da nije ok ni da oni jedni drugima ovo rade.

Njena objava izazvala je burne reakcije i gomilu komentara. Većina ljudi ju je podržala zaključivši da su mnogi posetioci plaža sebični i da samo na sebe misle.

- Ljudima ne treba ništa davati besplatno! Samo po džepu, jer osnovne kulture i brige o drugima nemaju - zaključio je jedan od korisnika drušrtvenih mreža u komentarima.

- Treba doći tokom noći kad je prazno i sve pobacati u more, od prvog do poslednjeg, pa će naučiti lekciju. A ako ponove - opet sve pobacati u vodu, pa im treći put neće pasti na pamet - dodao je drugi.

"Sve treba naplaćivati" "I treba da nas deru", bili su samo neki od komentara.

U nekim hotelima, sudeći prema komentarima korisnika, uvedeno je posebno pravilo baš zbog ovih "pametnih".

- U jednom hotelu u kom sam bila postoji pravilo da peškiri koji ostanu duže od sat vremena, a da nema ljudi - budu uklonjeni od strane ljudi koji čuvaju plazu. To treba svuda uvesti - bilo je jedno od mišljenja koje su mnogi podržali.

