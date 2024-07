MARKO IZ SRBIJE BIO U EPICENTRU JAKOG TAJFUNA KOJI JE POGODIO AZIJU!: Bili smo na otvorenom moru, ogromni talasi su ljuljali brod!

Jugoistok Azije nedavno je pogodio snažan tajfun Gaemi koji je doneo orkanske vetrove, obilnu kišu i katastrofalne poplave. Nekoliko desetina ljudi je stradalo, više stotina je povređeno, a čak nekoliko stotina hiljada je evakuisano!

U sred ovog tajfuna našao se i Marko Stepanović (38) iz okoline Beograda, koji radi na kruzeru, a koji se zajedno sa putnicima broda našao u epicentru ovog snažnog udara prirode.

foto: Marko Stepanović/Privatna arhiva

- Trenutno brodom plovimo po Jugoistocnoj Aziji obilazeći zemlje regiona - Tajland, Vijetnam, Kambodžu, Koreju, Kinu, Japan... Međutim, naša avantura po Jugoistočnoj Aziji doživela je neočekivani obrt kada je poseta jednom od japanskih ostrva morala biti otkazana zbog ciklona koji je pretio regiji. Većina ovih ciklona ne preraste u tajfune, pa smo nastavili ka sledećoj destinaciji - Tajvanu i njegovoj prestonici, Tajpeju - započinje priču Marko.

foto: Profimedia

Međutim, kretanja ciklona kao i njihov rast su nepredvidljivi, pa je posada ubrzo saznala da je sada u pitanju tajfun koji se kreće ka Tajpeju.

- Imali smo dve opcije - ostati u luci sa mnoštvom drugih brodova, rizikujući potencijalnu tragediju ako dođe do pucanja vezova (kanapa kojima je brod vezan) i izazivanje incidenta u luci punoj brodova gde ne bi bilo nikog da pomogne u slučaju bilo kakve nesreće ili se uputiti na otvoreno more i bežati od tajfuna. Naš brod je izabrao ovu drugu opciju, te smo krenuli ka jugu Tajvanskog ostrva, gde nije direktno na udaru, ali repovi tajfuna donose snažne vetrove i oluje - priča on.

Za to vreme,tajfun Gaemi raste do kategorije četiri, sa vetrovima u centru koji dostižu brzinu od 250 kilometara na sat. Marko i posada su bili na otvorenom moru. Ogromni talasi su nemilosrdno ljuljali brod, nikom nije bilo svejedno... A ova situacija je trajala nekoliko dana.

- Iako smo bili udaljeni oko 400 kilometara od centra uragana, talasi visine 7-10 metara i udari vetra od 60-70 kilometara na sat su permanentno stanje naredna skoro tri dana. Bili smo pripremljeni na ovakvu situaciju, ali more je puno iznenađenja gde na desetine faktora može uticati na ishod. Za to vreme, uragan Gaemi odnosi 25 života u Tajvanu i Filipinima, a na hiljade ljudi ostavlja bez krova na glavom, usled čega se smatra jednim od najjačih u poslednjih osam godina - priča Marko i dodaje:

00:35 Tajfun Gaemi

- Naša posada je sastavljena od ljudi sa višegodišnjim iskustvom, i svi smo na desetine puta prošli kroz slične situacije, ali se ipak osećala i blaga zabrinutost. Ovaj događaj nas je podsetio koliko smo mali i nemoćni pred silom prirode - kaže naš čovek i dodaje da su nakon skoro tri dana na moru, sigurno stigli u Tajpej, gde ih je dočekala "iznenađujuća normalnost".

- To pokazuje koliko su stanovnici regiona navikli na ovakve ekstremne situacije. Svoj put nastavljamo dalje ka ostalim zemljama Jugoistočne Azije, nadajući se lepom vremenu i sigurnoj plovidbi - priča on.

Inače, u periodu između 20. i 26. jula 2024. godine, kako su pisali mediji, jugoistok Azije našao se na udaru tajfuna nazvanog Gaemi. Tajfun je najpre prošao u blizini Filipina, zatim preko Tajvana i prema kopnu jugoistočne Kine.

Intense wind and rain from Typhoon #Gaemi in Hualien, Taiwan pic.twitter.com/LHyJgRVyS9 — Zoom Earth (@zoom_earth) July 24, 2024

Na Filipinima tajfun je intenzivirao monsunske kiše na ostrvu Luzon, donoseći katastrofalne poplave i klizišta, uključujući i područje prestonice Manile. U delovima Manile visina poplavne vode bila je i preko 1-2 metara.

Na Tajvanu tajfun je doneo olujne i orkanske vetrove s udarima i preko 150-200km/h, obilne padavine, klizišta i visoke morske talase. Širom Tajvana za 72 sata palo je izmedu 200 i 1.000 mm kiše, na planinama i preko 1.000 mm, uz maksimum od čak 1.688 mm.

Massive floods due to passed Typhoon Gaemi in Dashe district of Kaohsiung City, Taiwan 🇹🇼 (25.07.2024) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/zZKQhEgZ1p — Disaster News (@Top_Disaster) July 25, 2024

Snažni vetrovi, obilne padavine i poplave, i klizišta doneli su veliku materijalnu štetu na Tajvanu i Filipinima. Preko 20 ljudi je stradalo, više stotina je povređeno. Nekoliko stotina hiljada ljudi je evakuisano na jugoistoku Azije zbog efekata tajfuna Gaemi. Pričinjena je šteta na objektima, infrastrukturi, vozilima, vegetaciji... Brojna domaćinstva su ostala bez struje.

Desilo se i nekoliko incidenata u pomorskom saobracaju, jedan brod je potonuo nadomak Tajvana, drugi u okolini Manile, dok je nekoliko barži udarilo u most preko nabujale reke na području Manile. U nekim oblastima zatvorene su škole i javne ustanove.