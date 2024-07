"BLAGO REČENO JEZIVO" Zlatko otišao na Tasos, pa opisao ŠTA JE DOŽIVEO! Jedva izbegao prevaru: Na ovo posebno obratite pažnju

Jedan srpski turista na svojoj koži osetio je koliko ugostitelji mogu da budu bezobrazni u svojoj želji da što više zarade tokom sezone, ali je bar uspeo da upozori druge koji idu na jednu od plaža na Tasosu da ne budu prevareni.

Željko je ostavio poruku u jednoj od Fejsbuk grupa posvećenoj letovanju u Grčkoj i ispričao šta mu se desilo.

"Danas sam bio na plaži Aliki na Tasosu. Obratite pažnju na uslugu. Pokušavaju da prevare. Kažu 15 evra a bude 50 evra set ležaljki. Plus, troduplo naplaćuju uslugu hrane u baru, bez da ujedno kažu tačnu cenu pre poručivanja", upozorio je on.

Vrlo brzo su se javili i drugi Srbi sa grupe Grčka info koji su posvedočili da je sve što je Zlatko rekao istina kao i da su se sami našli u sličnoj situaciji.

Čas jedna, čas druga cena

"Plaža je prenatrpana ležaljkama, ne može čovek pošteno da prođe među ležaljkama. Generalno, na celom Tasosu su velike gužve, bar je tako bilo pre par godina... A za ležaljke "šišaju"...",, piše u jednom komentaru u au drugom stoji kako im se slično desilo u Stavrosu u jednom baru na plaži.

foto: Shutterstock

"Kada smo došli jedan zaposleni na ulazu nam je rekao da je set ležaljki 50 evra. Na moju reakciju da mi je skupo i da ne želim prišao mi je njihov menadžer i objasnio kako je "engleski jezik njihovog radnika loš" i da nije 50 već 15 evra. Prihvatam. On se okreće i odlazi a onaj isto radnik mi kaže da sačekam nekoliko trenutaka. Kada je menadžer otišao on mi onda govori da su ležaljke ipak 20 evra a ne 15. Naravno da smo se okrenuli i otišli jer nije stvar u 5 evra nego u očiglednom vaćarenju. Srećom otišli smo do obližnjeg bara Ecsazya kod Zvezdana koji je živa legenda. Priča srpski, jako ljubazni a pritom je dovoljno da se uzme makar jedno piće. Dobro proverite i za cene pitajte unapred. U svakom žitu ima kukolja, nisu svi isti", piše jedan Ivan.

Plaža nikad lepša, ali...

Ima i onih koji su napisali svoje utiske o samom Tasosu i dodali da je ta konkretna plaža uvek bila "problematična".

"Da, da zaposleni na Aliki plaži su blago rečeno jezivi. Šteta za tu plažu što su takvi zaposleni i što je natrpana ležaljkama. Inače je mnogo lepa priroda, boja vode i i ima da se šeta do nekih iskopina pored vode. Vredi videti", piše jedna naša turistkinja.