VRAĆAJU SE VRUĆINE, KUVAĆEMO SE OPET NA 37 STEPENI! RHMZ najavio toplije vreme, u jednom delu Srbije danas upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas biti sunčano, sa najvišom temperaturom do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu i istoku Srbije, kao i na planinama povremeno jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 19 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 30 stepeni.

Do kraja jula pretežno sunčano i toplo Maksimalne temperature: - danas (30.07.) od 28 do 32; - sutra (31.07.) od 30 do 33 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Početkom avgusta još toplije. U četvrtak i petak (01 - 02.08.) od 33 do 37, a za vikend (03 - 04.08.) manji pad temperature za 3 do 5 stepeni. Od petka se očekuje i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U istočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.