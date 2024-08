NEVREME DANAS PRETI SRBIJI! PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I GRAD U OVIM DELOVIMA: Sovilj otkrio od kog datuma sledi novi niz toplih dana

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pljuskovi će u nekim delovima Srbije biti praćeni sitnim gradom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, povremeno jak na severu i istoku Srbije, kao i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša od 27 stepeni na zapadu i severozapadu, do 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu promenjivo oblačno, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša ili lokalni pljukovi s grmljavinom, popodne razvedravanje. Slab do umeren severozapadni vetar će se od podneva pojačati. Najniža temperatura od 19 do 22 stepena, a najviša oko 29 stepeni.

Danas destabilizacija atmosfere

Tokom jutra na području zapadne Srbije i Šumadije lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.

"Danas svežije, a tokom jutra i prepodneva nestabilna zona sa oblačnim razvojima će se izmeštati ka jugu i istoku, uslovlјavajući plјuskove s grmlјavinom, ali i lokalnu pojavu sugradice i grada, uz istovremeni prestanak padavina i stabilizaciju vremena na severozapadu zemlјe. Maksimalna temperatura od 27 do 34 stepena, najavio je RHMZ.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi meteo alarm zbog kiše, grmljavine, a u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM upaljeno je i upozorenje zbog visokih temperatura.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Imalo smo blago zahlađenje i predah od julskih vrelina. Da li će ono potrajati i kakvo vreme možemo očekivati u avgustu proveravala je reporterka Kurir televizije Tamara Stanković u razgovoru sa meteorologom Slobodanom Soviljem.

Meteorolog je odgonetnuo da li možemo da očekujemo toplotni talas početkom osmog meseca:

02:49 EVO KADA KREĆU GRMLJAVINA I KRATKOTRAJNI PLJUSKOVI U SRBIJI! Meteorolog za Kurir otkrio: Posle toga kreću tropske noći

- Dolazi do destabilizacije vazdušne mase, pa će u našim krajevima do nedelje, biti lokalna pojava kratkih pljuskova praćenih grmljavinom. Već od 5. avgusta sledi niz toplih dana, a temperature će biti čak do 38 stepeni, što ujedno znači i tropske noći po urbanim sredinama.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:09 KORIŠĆENJE KLIMA UREĐANJA PO OVAKVOM VREME JE RAVNO GREJNOJ SEZONI Kapor šokirao: Trošimo manje struje nego što je prosek EU