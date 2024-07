IVANA I GORAN 18 DANA KAMPOVALI U GRČKOJ: Prešli 4.000 km i otkrili koliko ih je to koštalo! Na ovu stavku najviše otišlo (VIDEO)

Ivana i Goran Babić, na mrežama poznati po stranici "Dva ranca - beg iz kanca" kampovali su 18 dana u Grčkoj i oktrili šta su sve obišli i koliko su novca potrošili.

U jednom od svojih video snimaka na Tiktoku naveli su da su za razliku od prethodnih godina, kada su išli kamperom, ove godine krenuli sa krovnim šatorom i na taj način kampovali.

- Odlučili smo da kombinujemo kampove i budemo na pustim plažama i nekim mestima u prirodi. Bili smo po Peloponezu od Nafplija, Epidaurusa, ostrva Poros, pa do Monemvasije, Elafonisu, Gitije, nekoliko sela i plaža i u povratku otišli do Korintskog zaliva, pa do Preveze i još jednog divljeg kampa na Jonskoj obali na kraju - naveli su oni.

Kažu da su proveli devet dana po kampovima i da ih je to ukupno koštalo 245 evra za dve osobe, auto i šator na krovu.

- Negde je struja bila uključeno u cenu, a negde nije. Jednu noć smo zbog kiše bili u smeštaju u Nafpliu i platili 35 evra za dvoje. Osam noći smo kampovali na divlje i tu nismo ništa platili. S obzirom da smo prešli 4.000 km i potrošili 250 litara dizela za koje je prosečna cena 1,5 evra, najveća stavka na putovanju je bilo gorivo. Ako idete autoputevima računajte i putarine, a nas je izašlo oko 200 evra sa sve trajektom do ostrva Velafonisos i Poros - dodali su oni.

Istakli su da troškovi mogu biti manji ako sami spremate hranu.

- Svaki kamp ima zajedničku kuhinju, a ako idete po restoranima potrošićete više. Cene kampova zavise od broja osoba, da li ste šatorom, kamperom ili krovnim šatorom, da li želite struju itd. Ako vam treba krovni šator računajte da vam za iznajmljivanje treba dodatnih 25 evra dnevno, ali redovan šator je dobra opcija za početak - napominju.

