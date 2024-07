POSLE PAKLENIH VRUĆINA STIŽE NEVREME! Ovog datuma pljuskovi sa grmljavinom, upaljen i meteo alarm: Prognoza do kraja sedmice

U Srbiji će danas ujutro biti sveže a potom sunčano i toplo, sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od devet stepeni do 18, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Beogradu će ujutro biti sveže a u toku dana sunčano i toplo uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti od 15 stepeni do 18 stepeni, a najviša oko 32 stepena.

Do petka pretežno sunčano i toplo. Maksimalne temperature: - danas od 30 do 33 - sutra od 33 do 37 - u petak od 30 na zapadu i severozapadu do 37 na jugu i istoku Srbije. Od petka posle podne destabilizacija vazdušne mase, pa se očekuju i lokalno kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom.

U noći između petka i subote (02/03. avgusta) plјuskovi će lokalno biti izraženiji (više od 20 mm za kratko vreme), najpre na zapadu i severozapadu Srbije, dok će se u subotu tokom dana nestabilna zona sa oblačnim razvojima sve više izmeštati ka jugu i istoku uz istovremeni prestanak padavina i stabilizaciju vremena na severozapadu zemlјe. U nedelјu pretežno sunčano i umereno toplo.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visoke temperature. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

