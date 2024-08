UPALJEN NARANDŽASTI METEO ALARM, VREME JE OPASNO Tropski talas je tu, danas do 37 stepeni: Brzo stižu i pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom do 37 stepeni Celzijusovih, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar promenjivog pravca dok će se najniža temperatura tokom dana kretati od 11 do 20 stepeni Celzijusovih, a najviša od 34 do 37 stepeni.

U Beogradu se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab vetar, uglavnom istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 16 do 20, a najviša oko 36 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Do petka pretežno sunčano i toplo Maksimalne temperature: - danas (01.08.) od 34 do 37; - sutra (02.08.) od 29 na severozapadu do 37 stepeni na jugu i istoku Srbije. Od petka posle podne destabilizacija vazdušne mase, pa se očekuju i lokalno kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom. U noći između petka i subote plјuskovi će lokalno biti izraženiji (više od 20 mm za kratko vreme), najpre na zapadu i severu Srbije, dok će se u subotu tokom dana nestabilna zona sa oblačnim razvojima sve više izmeštati ka jugu i istoku uz istovremeni prestanak padavina i stabilizaciju vremena na severozapadu zemlјe. U nedelјu pretežno sunčano i umereno toplo.

foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

foto: Printscreen/RHMZ