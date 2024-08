KANARSKA OSTRVA NAM IPAK NISU NEDOSTIŽNA: Grozda otkrila cake kako da prođete što jeftinije, a evo šta je besplatno! (VIDEO)

Mnogima je želja da posete Kanarska ostrva, iako važi mišljenje da su ona za nas nedostižna i preskupa destinacija travel blogerka iz Srbije otkriva da ipak nisu.

Grozda Čolovič je ovo putovanje organizovala u sopstvenoj režiji i sa korisnicima Tiktoka podelila koliko je sve to koštalo.

- Da li su Kanarska ostrva nedostižna i preskupa destinacija za nas? E pa nisu. Koliko me je koštalo putovanje na Tenerife? Povratnu avio kartu Beograd - Tenerife sam platila 220 evra sa uključenim ručnim prtljagom - rekla je ona.

Video je objavljen na nalogu pod nikom "travel_with_gro".

- Iz Beograda ne postoji direktan let, tako da vam savetujem letove sa presedanjem preko Barselone ili Madrida. Noćenje za dve osobe u hotelu košta od 50 do 100 evra. Rent-a-car smo platile 22 evra po danu bez depozita i sa kompletnim osiguranjem - navela je Grozda.

Gorivo je za tri dana rentiranja platila 40 evra.

- Kafa košta od 2 do 2,5 evra. Sangrija od 4 do 5 evra. Koktel veliki i jak 8 evra. Obroci u restoranima koštaju od 10 do 20 evra po porciji. Važna napomena: Ulaz u nacionalni park Teide, koji je glavna turistička atrakcija ostrva, je besplatan. Jedino se plaća vožnja žičarom 40 evra ukoliko želite da se popnete do najvišeg vrha Španije. Nešto niže cene su na Lanzarotama. To je još jedno Kanarsko ostrvo koje smo posetile - dodala je.

