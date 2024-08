IZNAJMILA SOBU SA POGLEDOM NA MORE, PA SE ŠOKIRALA KAD JE IZAŠLA NA TERASU Ovakav prizor se retko viđa, teška prevara (VIDEO)

Na društvenoj mreži X pojavio se video-snimak sa TikToka na kome se vidi ni manje ni više nego pogled iz apartmanske sobe na letovanju, ali ne na more već na veliki poster na kome je prikazano more, jedrilice i planine!

Sezona letovanja je u punom jeku i na društvenim mrežama svakodnevno možemo da vidimo fotografije ili pročitamo priče naših turista sa raznih destinacija.

Ovoga puta na društvenim mrežama pojavila se objava prevarene žene koja je iznajmila sobu sa pogledom na more, a dobila jednu sa pogledom na poster.

- Iznajmila sobu sa pogledom na more ostala u šoku kad je ušla. Kad je stigla u hotel ušla je u sobu, brzo je shvatila da njen pogled sa balkona plavo more, jedrilica, planine nije onakav kakav je izgledao na reklami. Džinovski poster morske obale bio je zalepljen na zid zgrade ispred njenog prozora, a pogled na more bio je jedna velika prevara - navodi se u videu sa TikToka koje je podeljen i na X-u, ali nije navedeno u kojem mestu se nalazi ovaj apartman.

foto: Printscreen TikTok

Ispod videa su se nizali razni komentari i to uglavnom duhoviti.

- Savršen pogled. Treba da mu plate novčanicama iz monopola - piše u prvom, dok u drugom stoji:

- Nisu potrebni specijalni efekti, dođe mi da zalepim u toalet. Pazi šta želiš, možda ti se se i ostvari.

- Pa ne vidim problem i dalje ima pogled na more. Bukvalno sam prošle godine umalo bukirao ovaj stan. Lik je legenda - glasile su neke od reakcija.

