GUČA SE OVOG VIKENDA HERMETIČKI ZATVARA Policija upozorava: Stranci rent-a-karom prevoze migrante od bugarske granice

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan upozorava na porast broja teških saobraćajnih nesreća u Srbiji u julu. Prvog vikenda u avgustu kontrola saobraćaja biće značajno pooštrena zbog brojnih festivala, smene turista i ilegalnog prevoza migranata.

Od početka godine na putevima u Srbiji poginulo je 274 lica, a posebno je tragično bilo u julu, tokom kojeg je evidentirano 46 smrtnih slučajeva u saobraćaju, uz mogućnost da se taj broj poveća jer ima lica sa teškim povredama i neizvesnim ishodom lečenja.

Ovo je u Jutarnjem programu RTS-a izjavio Zlatko Belencan, Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP Srbije, najavljujući pojačane kontrole tokom prvog vikenda u avgustu.

- Mi smo od 1. juna do 15. septembra predvideli akciju za koridore 10 i 11, što znači prisustvo policije, ne samo saobraćajne, nego i opšte nadležnosti, da se zaštite oni koji tranzitiraju kroz zemlju, a odmaraju na tradicionalnim mestima kao što su benzinske pumpe ili odmarališta pored autoputa. I, naravno, pojačana kontrola brzine. Poslednja akcija koja je sprovedena, a to je peta centralna, pokazala je prekoračenje dozvoljene brzine u skoro 10.000 slučajeva. Bilo je i poprilično onih koji su sebi dozvolili da upravljaju pod dejstvom alkohola, čak 350 vozača u periodu od četiri dana zatečeno je da upravljaju pod dejstvom alkohola. Prisutne su i psihoaktivne supstance - napominje Belencan.

Strani državljani prevoze migrante

Osvrćući se na udes koji se dogodio u sredu na autoputu Pirot-Niš, gde je jedan ilegalni migrant poginuo, a dvadeset povređeno posle prevrtanja kombija, Belencan je rekao da se u tom području sprovodi pojačana kontrola saobraćaja i da je primećeno da strani državljani iznajmljuju vozila kojima ilegalno prevoze migrante.

- Pojačana kontrola saobraćaja se preduzima na tim deonicama zato što je uočeno da od granice sa Bugarskom migranti dolaze, preuzimaju ih u kombije, stavljaju veći broj njih i da bi što pre stigli do odredišta, oni prekorače brzinu. Treba reći da su to vozači koji nemaju iskustva da vrše prevoze, da upravljaju takvim brzinama i zbog toga dolazi do saobraćenih nezgoda. Saobraćajna policija je na teren uputila pojačane snage u vidu presretača, znači neobeleženih vozila policije, upravo da bi se otkrilo i na vreme reagovalo u ilegalnim transportima migranata.

Hermetičko zatvaranje Guče

Pred brojne festivale koji se održavaju u Srbiji početkom avgusta Belencan najavljuje posebne mere, počev od sutra kada se otvara Dragačevski sabor u Guči.

- Tradicionalno, Guča se zatvara hermetički, od područja Čačka, a onda zatim od planine Jelice prema Ivanjici. Geografski položaj Guče je takav da može hermetički da se zatvori i da se vrši kontrola. Radi se kao što je bilo i za Egzit ili za regate. Mogu vam reći da je u Bajinoj Bašti otkriveno više od sto vozača koji su upravljali pod dejstvom alkohola. Zatim, bilo je neregistrovanih vozila ili vozila koja nisu uopšte predviđena da budu na putu. Za sve ove manifestacije su napravljeni planovi kako teritorijalnih policijskih uprava, tako i direkcije policije koje je pridodala snage, kako opšte nadležnosti, tako i saobraćajne policije. Biće droga test, alko test i utvrđivanje opštih uslova za učestvovanje u saobraćaju. Važeća vozačka dozvola, odgovarajuća kategorija, da li je vozilo registrovano.

