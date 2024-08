POVERENICA JANKOVIĆ OSUDILA GOVOR MRŽNJE: Atmosfera netrpeljivosti već dugo traje, mogu dovesti do nesagledivih posledica

Govor mržnje, uvrede i pretnje kojima se targetiraju pojedinci i ugrožava njihova bezbednost, bilo da se to odnosi na novinarku Tamaru Skrozu ili premijera Miloša Vučevića, napadi potencijalno motivisani nacionalnom i verskom mržnjom, kao i neprimereni i ponižavajući komentari koji iz dana u dan postaju oštriji i brutalniji na društvenim mrežama i u medijima, za najoštriju su osudu. Poslednji primeri nedozvoljenog ponašanja mogu dovesti do nesagledivih posledica. To, verujem, niko u Srbiji ne želi, ističe poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Janković izražava zabrinutost zbog sve više pojedinačnih incidenata kojima svedočimo u proteklom periodu jer se oni mogu odraziti na sve društvene odnose i doprineti produbljivanju podela, vodeći ka štetnim tenzijama i generisanju raznih vidova nasilja.

U našem društvu atmosfera netrpeljivosti već dugo traje, na šta je institucija Poverenika više puta upozoravala. Svaki verbalni i/li fizički napad na drugog po bilo kom osnovu, apsolutno je nedopustiv i mora biti javno osuđen i procesuiran. Vređanje neistomišljenika, iznošenje neosnovanih interpretacija i optužbi, nerazumevanje i nedostatak argumentovane rasprave odražava se na sve građane i građanke Republike Srbije, bez obzira na njihova politička, verska ubeđenja ili druga stvarna ili pretpostavljena lična svojstva. Ukoliko se ne reaguje na neprimerenu retoriku i nasilje, javni prostor biće ispunjen uvredljivim i pretećim sadržajima kojima se podstiče strah i stvara neprijateljsko okruženje za mnoge pojedince i čitave grupe ljudi, dodaje poverenica.

Ustav i zakoni garantuju da svi građani i građanke naše države imaju jednaka prava, a jednakost pred zakonom i nediskriminacija osnovno je načelo demokratskih društava i civilizacijska vrednost koja se mora čuvati. Uostalom, nepravda i „selektivna“ pravda ugrožavaju sva ljudska bića, a sve ono što se pojavi u javnom prostoru mora imati i posebnu težinu jer je rečima i slikama lako podstaći ljudske strahove, stereotipe ili odnegovati predrasude, i u najgorem ohrabriti da se ugroze nečija prava, pa i bezbednost, poziva ili želi bilo čija smrt, zaključuje poverenica.