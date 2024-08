TURISTI U ŠOKU ZBOG SNIMKA SA PLAŽE U BiH: Nema igla gde da padne, Srbi ODUŠEVLJENI CENAMA! Ležaljka 5€, a evo koliko je SMEŠTAJ

Starijim turistima iz Srbije Neum je poznat još iz ere komunizma, a mlađi su za njega čuli i zavoleli ga tek tokom pandemije korona virusa, kada se na jedino letovalište u Bosni i Hercegovini moglo ići bez ikakvih epidemioloških mera i ograničenja.

Da popularnost Neuma kod turista nije opala do danas govori činjenica da su već nekoliko godina zaredom svi smeštajni kapaciteti popunjeni do kraja sezone. Među vodećim razlozima za to ističu se povoljne cene smeštaja, idealna letnja temperatura i kupanje u zalivu zaštićenom od otvorenog mora.

A kako to zapravo izgleda?

Na videu Neuma iz vazduha koji je snimio portal "Klix.ba", stvarno se vidi da su kapaciteti u ovom gradu popunjeni do te mere da se, gledajući snimak plaže i molova, pitamo gde su svi ljudi koji se vide na njemu stali.

Ležaljke načičkane jedne do drugih na plaži i molovima gotovo su popunjene, pogotovo u prvim redovima, kao i one ispred smeštajnih kompleksa. Takođe, vide se i peškiri rašireni između njih, a u moru je barem još stotinjak ljudi koji kasnije tek treba da se smeste negde na plažu kako bi odmarali od kupanja ili uživali na suncu.

Oni kojima smeta gužva treba da znaju da će predstojeći vikend će tek napuniti ovo popularno letovalište, a ako planirate uskoro u Neum, po svemu sudeći moraćete da poranite da zauzmete ležaljku pre nego što se prepustite uživanju u moru.

Ovo je sve što treba da znate o Neumu

Udaljenost Neuma do Beograda, kako pokazuje najkraći put automobilom na Gugl mapi, iznosi 495 kilometara, a putovanje do ovog sve popularnijeg letovališta i za turiste iz naše zemlje, ako bi se obavilo "u cugu", bez pauza i drugih zastoja, traje nešto manje od osam časova.

Najkraći put od Beograda kroz Srbiju vodi ka Šapcu, a potom prema Loznici i Malom Zvorniku gde se nalazi granični prelaz između Srbije i BiH, Karakaj.

Nakon što uđete na teritoriju BiH, postoje dve putne varijante do Sarajeva koje se u kilometraži razlikuju, kako pokazuje Gugl mapa, samo u jednom kilometru. Prva varijanta od 141 kilometra jeste da izaberete put preko Vlasenice i Romanije, ali na ovoj ruti do glavnog grada BiH postoji nekoliko deonica gde se obavljaju radovi na putu, a kada i stignete do Sarajeva, da biste se kasnije uključili na autoput ka Hercegovini, treba da prođete kroz dobar deo centra grada na Miljacki, što opet znači nešto sporiju i dužu vožnju.

Druga varijanta puta

Druga varijanta od 140 kilometara, koju "bira" i Gugl mapa kao optimalnu rutu za putovanje, vodi vas od graničnog prelaza Karakaj preko Šekovića i Olova, do severozapadnog ulaza u Sarajevo.

Nakon toga, od Sarajeva preko Mostara i Stoca stižete do Neuma. U ovoj poslednjoj deonici puta, na izlasku iz glavnog grada BiH uključujete se na autoput ka Mostaru koji, doduše, postoji samo do mesta Bradina, a putarina za tih nešto više od 40 kilometara vožnje će vas koštati 3,5 konvertibilne marke (KM).

Za ulazak u BiH pasoš ili lična karta

Inače, da biste ušli u BiH, od dokumenata vam treba pasoš ili lična karta, a u Automoto savezu Srbije (AMSS) napominju da vam je potrebno i ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), u slučaju da ne putujete sopstvenim. Što se tiče dokumenata za vozilo, potrebna vam je saobraćajna dozvola, dok zeleni karton nije potreban već četiri godine.

foto: Shutterstock

Kroz Srbiju goriva treba za 160 kilometara, a za ostatak puta natočite jeftinije u BiH

Koliko će vas put sopstvenim automobilom od Beograda do Neuma koštati, naravno, zavisi od toga šta vozite. Međutim, ako se kao prosek uzme potrošnja od 7-8 litara goriva na 100 kilometara i kilometraža koja kroz Srbiju od Beograda do granice iznosi 160, odnosno, od granice do Neuma preostalih 335 kilometara, lako možete izračunati koliko vam je novca potrebno.

Gde odmoriti usput?

S obzirom da je reč o putu koji iziskuje skoro osam časova vožnje, verovatno će vam biti potrebno da na ruti od Beograda do Neuma negde napravite pauzu. U Srbiji to možete uraditi bilo gde pored Drine, od Loznice do Malog Zvornika, na primer u Banji Koviljači ili etno-selu Sunčana reka. Tokom vožnje kroz BiH, ako već ne planirate zadržavanje na sarajevskoj Baš-čaršiji, jedan od predloga za pauzu jeste Boračko jezero kod Konjica, koje je omiljeno izletište žitelja tog mesta, ali i Sarajlija i Mostaraca.

Nešto južnije ka Mostaru, ako ste ljubitelj jagnjećeg pečenja, onda ne bi trebalo da propustite neku od brojnih pečenjara sa čuvenom hercegovačkom jagnjetinom između Jablanice i Mostara.

foto: Shutterstock

"Plavo more, bele vile i crveni drugovi"

I tako ste posle prevaljenih 495 kilometara stigli do Neuma i njegove obale od 22 kilometra, koja je, kada su u pitanju turistička mesta, druga najmanja na svetu, odmah nakon Monaka.

Neum je, inače, po preporuci turističkih radnika i dalje idealno mesto za porodični odmor po povoljnim cenama, iako su u odnosu na prethodnu sezonu u proseku za 10 odsto više cene i smeštaja i ostalih vanpansionskih usluga.

Bosansko more, kako ga turisti najčešće nazivaju, postalo je u Srbiji naročito popularno tokom pandemije korona virusa, jer su ga, zbog toga što epidemiološka ograničenja nisu važila, Srbi masovno birali za letovanje, pošto to nije bilo moguće na nekim drugim uobičajenim destinacijama.

Za starije generacije koje su u Neumu imale priliku da letuju i u vreme SFRJ, jedna od prvih asocijacija vezanih za ovo letovalište bila je satirična izreka da je Neum "baš kao zastava Jugoslavije – plavo more, bele vile i crveni drugovi", s obzirom na to da je ovo turističko mesto bilo poznato po nemalom broju primorskih vikendica čiji su vlasnici bili funkcioneri Saveza komunista, i to ne samo onih iz komiteta BiH, već i drugih republika.

foto: Youtube Printscreen

Po podacima turističkih agencija, ovogodišnja letnja sezona u Neumu je startovala već 1. maja u hotelima koje su već dobro popunili gosti iz Francuske, Nemačke i Poljske, tako da tamošnji hotelijeri od ovog leta očekuju i rekordnu popunjenost kapaciteta i zaradu.

Kada je reč o cenama, za dve odrasle osobe treba izdvojiti od 35.000 do 70.000 dinara, u zavisnosti od kvaliteta smeštaja i lokacije. Iznajmljivanje dvokrevetne sobe za dve odrasle osobe je od oko 3.000 do 7.000 dinara, a u skuplje ponude uključen je i doručak. Na to treba dodati i cenu boravišne takse od 0,8 do 1 evra, zavisno od termina, koju deca ne plaćaju.

Tokom najtoplijih letnjih meseci, u julu i avgustu, prosečna temperatura vode je 25 stepeni, a može da se kreće do čak 28 stepni. Iznajmljivanje suncobrana i ležaljki na nekoj od četiri gradske plaže u Neumu staje od 5 evra po danu.

Kurir.rs/Blic/Klix.ba