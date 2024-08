"PITAO ME ZA ŽURKU, VIŠE SE NISMO ČULI" Mladić koji se na Kipru upoznao sa nestalim Aleksandrom: A onda me pozvala njegova majka

Leskovčanin Aleksandar Gligorijević nestao je 26. jula na Kipru, u gradu Aja Napa dok je bio na letovanju. Poslednji put se čuo sa porodicom 24. jula.

Mladić sa Kipra, koji se odmah uključio u potragu za nestalim Srbinom ispričao je kako se upoznao sa Aleksandrom.

"Upoznao sam Aleksandra prošle godine kada je on došao na Kipar sa devojkom. Kupili su karte za žurku koju ja organizujem i nakon toga sam me je kontaktirao i rekao mi da se super proveo. Pitao me je kada ćemo da napravimo još neku žurku. Ponovo su kupili karte i super su se proveli", rekao je mladić koji je na Fejsbuku potpisan pod pseudonimom.

On dodaje da ga je Aleksandar ove godine ponovo kontaktirao 18. jula kada je došao u Aja Napu.

"Pitao me je da li i dalje organizujemo žurke. Sutradan 19. jula smo se našli i ja sam mu dao kartu. On je tog dana došao na našu žurku i ponovo mi je javio da se super proveo", nastavlja ispovest mladić.

Mladić sa Kipra kaže da mu se Aleksandar ponovo javio u nedelju 21. jula.

"Ponovo me je pitao za žurku. To je bio poslednji put da smo se čuli. Mi se nismo družili", objašnjava on.

On dodaje da se jako začudio kada ga je Aleksandrova majka pozvala posle 25. jula.

"Rekla mi je da je sa Aleksandrom bila u kontaktu do 24. jula i da je on nakon toga nestao. Odmah sam pogledao u telefon i video da je na društvenim mrežama poslednji put bio aktivan 24. jula. Bilo mi je žao, ove godine nije došao sa devojkom. Bilo mi je žao i njegove majke, žena je na drugom kraju sveta, ne zna gde joj je sin, hteo sam da se uključim i pomognem. Alarmirao sam policiju, ali do sada nije objavljena nijedna nova informacija", rekao je on.

Mladić kaže da sem onog što je nakon Aleksandrovog nestanka napisao u postu na Fejsbuku, nema novih informacija. Aleksandar je tokom boravka na Kipru bio smešten u hostelu u kome su ostale njegove stvari.

"Ako ste ga videli ili čuli molim vas da me hitno kontaktirate ili zovete policiju. Poslednji put sam razgovarao sa njim prošle nedelje 21. jula na WhatsApp-u i kasnije je posetio bar u kojem radim. Bio je dobar i zdrav i srećan. Danas me je kontaktirala njegova majka iz Srbije koja je navela da je prijavila njegov nestanak", navodi se u pomenutoj objavi.

Kako dalje stoji, Aleksandrova majka je sa sinom poslednji put razgovarala 24. jula, kada joj je rekao da je bolestan i da ima neki virus.

"Nakon tog poziva njemu je telefon postao nedostupan i ne može niko da stupi u kontakt sa njm. Porodica je veoma zabrinuta. Njegove stvari su ostale u hotelu nakon što je izašao u petak uveče 26. jula u provod. Ako ga je neko video ili čuo molim vas da mi pošalje poruku da pokušamo da ga hitno pronađemo", stoji dalje.

