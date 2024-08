PSIHIJATAR O OTVARANJU OLIMPIJSKIH IGARA: Decenijama unazad se normalizuje ono što je apsolutno bolesno! Evo kako je sve počelo

Još uvek se ne smiruju strasti nakon kontroverzne manifestacije otvaranja Olimpijskih igara.

Glavno pitanje koja se postavlja jeste- Da li su Olimpijske igre ogledalo sadašnjice?

Na ovo i druga pitanja u vezi sa Olimpijskim igrama odgovarali su gosti emisije “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji Saša Borojević, analitičar, dr Mina Zirojević, doktor pravnih nauka i spec. med. Dr Milena Milanović.

Milanović je izrazila negativan sud o ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara i konstatovala da se već neko vreme normalizuje ono što je po njenom stručnom mišljenju bolest.

foto: Kurir televizija

- Ta skala normalizacije se decenijama unazad pomera ka nečemu što možemo da nazovemo iz perspektive psihijatrije apsolutno bolesnim. Zašto je to tako? Ja bih sa tim kao što sam to radila i ranije dovela u vezu razne organizacije za ljudska prava. Trebalo bi da zaista sednu stručni ljudi i da povedu računa ko se sve nalazi u tim organizacijama. Po tome koliko je ljudi reagovalo na ceremoniju otvaranja OI, čini se da negde ta vrsta normalizacije nije uzela maha u tome da su granične ličnosti normalne, što me je jako obradovalo - rekla je Milanović i dodala:

- Granično nije normalno i ne može biti. Zato što ti ljudi izgledaju kao normalni, a nisu normalni. Kod njih je izražen problem u sistemu moralnosti, sistemu etičnosti i sistemu kritičnosti i uvida. Njihova kritičnost i uvid je vrlo diskutabilna.

foto: Kurir televizija

Zirojević se saglasila i istakla da je pomenuti proces normalizacije započeo tako što su psihijatri neke bolesti prestali da definišu kao bolesti:

- Iako ne bežim od toga da smo i mi pravnici učestvovali u stvaranju sveta kakvog jeste, rekla bih da je sve počelo tako što su psihijatri sklanjali razne bolesti i rekli da to više nije bolest. Tako da je zaista ne znam šta na kraju psihijatri leče. Ako recimo ja kažem da sam ja životinja, neko jednorog recimo, to je moje pravo da budem jednorog. Nekada bi se reklo da ja zbog toga imam ozbiljan problem, a sada je i to pitanje.

foto: Kurir televizija

Borojević je komentarisao kontroverznu sliku koja podseća na Tajnu večeru:

- Ova slika koja navodno prikazuje Tajnu večeru tu vidimo muškarca kome je ispao polni organ koji stoji pored deteta. To je kadrirano. To je bila čista promocija pedofilije. Ne zato što je njemu ispao polni organ nego zato ljudi koji su igrali sa tim detetom i vukli ga kao lutke od jedne do druge su bile čista predofilija. Toliko je to išlo daleko da sportista koji je silovao devojčicu od 12 godina nije osuđen za pedofiliju. Osuđen je za silovanje, ali ne deteta. Znači prosto silovanje. Imate dva pedofila. Jednog iz Holandije koji učestvuje na takmičenju i drugi koji je mislim da je iz Belgije. Tako da mi ovde imamo jedan krešendo.

