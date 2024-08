ČOVEK NA DIZALICI GVIRI U PORODILIŠTE Šok scena ispred bolnice, oglasio se akter: Nema tih para za ovih 5 minuta sreće... (FOTO)

Jedan nestrepljivi tata iz Beograda uz pomoć dizalice došao je do prozora sobe porodilišta KBC "Dragiša Mišović" kako bi na kratko video svoju suprugu i svog novorođenog sina!

Ova nesvakidašnja scena oduševila je mnoge prolaznike koji su pohvalili potez supruga koji je rešio da uradi sve kako bi prvi put video svoje dete.

Na Instagram stranici pojavila se fotografija tog prizora koji je izazvao lavinu komentara:

- KBC Dragiša Mišović, nestrpljivi tata - pisalo je u objavi na kojoj se vidi muškarac na dizalici ispred prozora.

Nakon toga oglasio se i otac te je objasnio zbog čega je uradio ovako nešto što se pak nekolicini građana nije dopalo.

- Pozdrav drugari, ja sam tata sa ove slike koju je neko okačio na vašoj stranici. Želeo bih da vam napišem par rečenica koje se kriju iza ove fotografije. Pre svega želeo bih da se zahvalim svima koji su nam poželeli sve najbolje u komentarima, drago nam je što smo vam ulepšali dan. Takođe želeo bih da se zahvalim svima u Porodilištu Dragiša Mišović Dedinje, svi su predivni bili i u toku održavanja trudnoće i u toku porođaja, tretirali su moju suprugu sa ogromnim poštovanjem i svim budućim majkama bih preporučio ovo porodilište - napisao je tata i dodao:

- Nažalost zbog par negativnih komentara želeo sam da dam pojašnjenje. Svim ženama u trudnoći je neverovatno teško pogotovo u toku porođaja koji traje satima, i to što one prežive nijedan muškarac ne bi mogao da izdrži, zato kapa dole svim ženama i majkama. Iz tog razloga potrebna im je sva pažnja ovog sveta, sva podrška i pre svega bliskost i prisutnost partnera. Ja kao otac, a pre svega kao muž jedne kraljice želeo sam da budem prisutan bar na pet minuta, da joj dam podršku da nastavi dalje, da izdrži bolove posle porođaja i da joj kažem da sam ponosan na nju i da je volim gledajući je u oči a ne preko telefona.

- Ni jedne pare na ovom svetu mi ne bi bile velike za ovih pet minuta sreće koju sam danas doživeo. I mi očevi imamo dušu! Žao mi je ako sam doveo u nepriliku bilo koga u porodilištu to mi nije bila zaista namera, nisam želeo da prekršim njihovo pravilo zabrane ulaska u porodilište pa sam našao način da to uradim drugačije, ali to ne bih savetovao bilo kome da ponovi. Još jednom hvala svima u Porodilištu na razumevanju na moj neodgovoran potez. I na kraju želim da se zahvalim svojoj supruzi, mojoj kraljici koja mi je na svet donela prelepog dečaka! Volim te sine! Ovo je osmeh koji želim svakom čoveku da doživi - napisao je srećni tata.

