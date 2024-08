OVI POZNATI SRBI SU PROŠLI KROZ PAKAO OLUJE! U suzama se opraštali od najmilijih, neke više nisu videli: U koloni i JOKIĆEVA ŽENA

Veliki broj poznatih ličnosti našao se među izbeglicama koje su gledale da izvuku živu glavu ispod hrvatskih granata, metaka, bombi i noževa. I danas, sećaju se najcrnjih dana u životima i opraštaju od zavičaja iz kog su zauvek proterani.

Golman Milan Borjan kaže da se seća kolone gde su majke plakale, a bake očajno zapomagale za ostavljenim sinovima, muževima, očevima, a on kao dete tada nije bio svestan šta se dešava.

Pevačica Aleksandra Bursać je u Oluji izgubila oca.

- Otkad mi je tata poginuo na ratištu u Oluji, majka me uspravljivala i budila pesmom. Tako je iz naše kuće odagnala tugu. Brzo sam počela u pesmi da je pratim. Pevale smo zajedno iz sveg glasa. Da ga se sećam, možda bi mi bilo teže, a ovako uspomene gradim na osnovu nekih priča o njemu i zahvalna sam svojoj majci na tome.

Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja mali knindža, sa porodicom se takođe našao u izbegličkoj koloni.

- Moji roditelji su te 1995. godine zauvek napustili rodni Gubin, a dosta mojih pesama je izgorelo u zapljenoj kući. Zamisli da sam ja bio neki probisvet, budaletina, narkoman ili pijanac neki, pa sve potrošio što sam stekao. Gde bih ja primio roditelje koji su stigli u koloni bez igde ičeg? Šta bih sa ocem koji je meni spasao život kad sam imao 7 godina? Ja sam njima kupio plac, napravio kuću.

Jedna od onih koja je doživela i preživela stravičnu vojnu policijsku akciju jeste Nataša Drakulić, koja je inače scenaristkinja filma Dara iz Jasenovca.

- Oluja je za mene bila strašno potresna, zbog strašnih slika koje su mi se desile, razdvajanja sa roditeljima koji su me poslali da krenem prva sa rođacima. Plašila sam se da više nikad neću videti roditelje, moj otac je kasnije umro, mislim da njegov kraj pamtim tada, da je naš rastanak bio upravo tada. Guraju me u kola rođaka, daju mi pare, zlato, a vi nemate vremena ni da se zagrlite od ljudi koji prolaze, od one mase koja ne zna gde bi, na koju stranu. Oni okreću glavu od mene da ne vide kako plačem. Kasnije sam saznala da su dobro.

Malo je poznato da je među onima koji su tih dana bežali bila i supruga košarkaša Nikole Jokića. Natalija Jokić uslikana je u izbegličkoj koloni u naručju majke Danice, kao beba koja je uspela da preživi stravičan rat i progon.

Svi zajedno imaju samo jednu želju, da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.

