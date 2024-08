Pet saveta kako da ostanete dosledni zdravijoj ishrani, a da ne potrošite celo bogatstvo za namirnice

Istrajnost je ključna reč u stvaranju dobrih navika, ali često se dešava da usled brzog tempa života ne možemo da ostanemo posvećeni svakodnevnoj pripremi hrane. Pravimo odstupanja po principu „još ovaj put“, a ona nas često vrate na početak. Zato vam pomažemo savetima koji će doprineti da zdraviji jelovnik postane deo vaše svakodnevice, a ne trenutna „opsesija“ koja se neretko završava posle nekoliko dana.

„Meal prep“ praksa

Priprema obroka danas za sutra – dobri stari savet naših mama i baka koji je dobio svoju savremenu verziju u takozvanom „meal prepu“. Na društvenim mrežama možete da pronađete profile koji će vam poslužiti kao sjajna inspiracija za pripremanje brzih i ukusnih zdravijih obroka. Ključno je da porcije sortirate u frižideru tako da vam budu nadohvat ruke pre nego što izađete iz kuće.

Zdravije grickalice uvek pri ruci

Trenuci kada žurimo glavna su „tačka spoticanja“ u održavanju odgovarajućeg režima ishrane. Zato je dobro da se unapred snabdete alternativama koje će biti zdravija užina nego ona iza prve pekare na koju naletite. U vašoj torbi ili automobilu napravite sekciju za „prvu pomoć“, a sjajno rešenje mogu da budu razne grickalice, čokoladice, pa čak i perece i čipsevi od organskih sastojaka kakve možete da pronađete u dm drogerijama pod oznakom dmBio. Drugim rečima, kada jednom probate dmBio voćne štanglice, bademe, čips od leblebija ili galete od pirinča, nećete više ni pomisliti na brzu hranu.

Gotova jela – obavezan „štek“

Mnoštvo gotovih jela na našem tržištu pravi se u organskoj varijanti. Tako na primer u dm-u možete da pronađete grašak, bulgur sa povrćem, rižoto, pa čak i sočivo, krompir i slične namirnice koje ćete kod kuće pripremiti za svega nekoliko minuta. Najvažnije od svega: reč je o proizvodima proverenog organskog porekla, a mnogi od njih imaju raspon cena od 150 do 400 dinara. Naime, veliki deo asortimana dmBio nosi oznaku „UVEK POVOLJNO“, što znači da su cene vrlo pristupačne i da neće biti uvećane najmanje četiri meseca od datuma naznačenog na cenovnoj etiketi – a nedavno je čak 200 ovih proizvoda postalo JOŠ POVOLJNIJE.

Stalno istraživanje je „must“

Da biste ostali motivisani, stalno tragajte za novim idejama i koristite sve mogućnosti interneta. Pustite da algoritam odradi svoj posao i napravite sopstvenu arhivu s video-receptima. Kada je reč o kupovini, uštedite sebi vreme izborom jedne lokacije na kojoj možete da pronađete gotovo sve. Prethodno pomenuti lanac dm može da bude mesto na kom ćete kupovati skoro sve što vam je potrebno, ako se uzme u obzir da u ovim drogerijama možete da pronađete i organske namaze, testenine, integralna brašna, sosove, biljna mleka, veganska jela, bezglutenske namirnice i slično. Asortiman u dm-u je nezaobilazan i za roditelje koji u ovom drogerijskom lancu pronalaze namirnice za pripremu hrane za bebe, a ujedno i za brojne kupce sa specifičnim prehrambenim potrebama.

Greške su prihvatljive – ali ih ne zloupotrebljavajte

Ako se u ishrani strogo pridržavate određene rutine, to može da vas dovede do prezasićenja i nezadovoljstva. Zato dopustite sebi male „propuste“ posle kojih ćete se brzo vratiti ustaljenom režimu. Ipak, zaboravite na „cheat day“ (dan u kome pomalo „varate“ jedući nezdravu hranu) i slične prakse – ako već „grešite“, neka to bude jedan obrok ili jedna namirnica koja će zadovoljiti vaše potrebe. Najvažnije od svega, osluškujte svoje telo i pronađite rutinu koja će postati vaš životni stil, a ne obaveza o kojoj ćete razmišljati ceo dan. Počnite da uživate u kupovini, istražujte police prodavnica s organskim namirnicama i pratite kako zdravija ishrana postaje sastavni deo vaše svakodnevice.

Pametno birajte i tragajte isključivo za sertifikovanim proizvodima. Brzo ćete primetiti da organske namirnice, kao što su na primer dmBio proizvodi, možete da pronađete po vrlo pristupačnim cenama, a sebi i svojim najbližima da omogućite uživanje u zdravijoj hrani svakog dana.

