"ZAUSTAVLJA ME ČOVEK I TRAŽI NOVAC, A NUDI PRSTEN" Srbin stao zbog Grka pa se gorko pokajao: "Samo što nije..." FOTO

Turista iz Srbije upozorio je na čoveka u Grčkoj koji zaustavlja prolaznike i traži novac, a nudi prsten kao garanciju da će vratiti.

Sezona letovanja je u punom jeku i mnogi naši građani trenutno letuju van granica naše zemlje, većina njih u Grčkoj. Uveliko na društvenim mrežama možemo da pročitamo različita upozorenja istih na razne situacije, ali i prevare.

Na Instagram stranici Nikana.gr pojavila se objava našeg turiste koji umalo nije naseo na jednu od njih.

- Molio bih da izbacite ovaj slučaj da se drugim ljudima ne bi dešavalo. Juče sa povratkom od plaže Kalamitsi negde na pola puta prema Sartiju zaustavljao je jedan čovek i nudio mi je prsten kao garanciju da ja njemu dam novac, a on meni prsten, a kad odem do njegovog brata na pumpu koji me je navodno tamo čekao da će mi on vratiti novac - navori se u objavi i dodaje:

foto: Printscreen/ Instagram/ Nikana.gr

- Bio je previše napadan i želeo je novac po svaku cenu. Bukvalno samo što nije ušao u auto. Ja sam mislio da je čoveku pokvaren auto i zato sam stao. Inače bio je Grk. Molio bih sve naše državljane da samo našim ljudima stajemo i pomažemo.