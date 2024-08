JOŠ MALO I KREĆE STRAHOVITA GRMLJAVINA! Meteorolog otkriva koliko će trajati OLUJNO NEVREME i da li će i avgusti biti PAKLEN

Prema poslednjoj najavi RHMZ uskoro se bi na severu Srbije trebalo da dođe do kratkotrajne kiše ili plјuska dok će na zapadu i jugozapadu zemlјe lokalni plјuskovi ponegde biti praćeni i grmlјavinom

Novinarka Kurira Teodora Borozan razgovarala je sa meteorologom iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodanom Soviljem koji je govorio kakvo nas vreme čeka danas i za vikend.

- Možemo očekivati grmljavinu. Već ima grmljavinskih razvoja i to na području kolubarskog okruga, ali i na jugozapadu Srbije. Praktično tih oblačnih razvoja je sve više i oni će imati u ovim popodnevnim satima tendenciju premeštanja i ka centralnoj Srbiji, Beogradu, Vojvodini, a u toku naredne noći i ka ostalim delovima naše zemlje. Na snazi je trenutno žuti i narandžasti meteoalarm, dakle možemo očekivati i lokalne pljuskove s grmljavinom i bar manje osveženje, a temperatura je ipak malo niža već u Vojvodini i u zapadnoj Srbiji.

A kako je moguće nevreme i za vikend savetovao je da se redovno prati vremenska prognoza

- U svakom slučaju savetujemo redovno praćenje prognoze, najava i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Mi ćemo hitna upozorenja izdavati za konkretne lokacije jedan do dva časa unapred, međutim ovo je jedna uobičajna letnja situacija, uobičajan prolazak hladnog fronta, pojava pljuskova praćenih grmljavinom, pojava sitnog grada i pojačanog vetra u zoni tih grmljavinskih razvoja. Sutra u toku dana biće tendencija premeštanja glavne nestabilne zone ka istoku i jugu zemlje, dok će u Vojvodini i na zapadu zemlje u drugom delu dana biti dosta sunčanih intervala uz postepenu stabilizaciju vremena.

Rekao je i kakvo nas vreme očekuje tokom avgusta:

- Biće toplo vreme u ovom avgustu, pozitivno odstupanje temperature od bar dva stepena, to znači da ćemo imati one srednje maksimume u intervalu od 31 do 33 stepena i dosta tropskih dana. Prema aktuelnoj prognozi, očekujemo ih od 15 do 24 na mesečnom nivou. Ipak, za razliku od jula, malo je bolja vest što nećemo imati baš tako jak I dugotrajan toplotni talas jer smo u julu imali dve sedmice u kontinuitetu izuzetno visoke temperature, izuzetno tople noći. Dakle, sada će ti topli dani i visoke temperature biti prekidane kratkotrajnim manjim osveženjima što će nam bar omogućiti, da tako kažemo, da se bolje naspavamo u toku noći.

