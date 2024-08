AKO TO PRIMETIM U GUČI SLOMIĆU TRUBU I NIKADA JE NEĆU ZASVIRATI! Najbolji srpski trubač otkrio šta NIKAKO ne bi dopustio na saboru

Podizanjem saborske zastave tačno u 11h otvoren je 63. Dragačevski sabor trubača u Guči uz prisustvo domaćina festivala majstora trube, Dejana Petrovića.

Proslavljeni trubač prisetio se teške saobraćanje nesreće koju je dožive pre nekoliko godina:

- 2017. godine sam imao saobraćajnu nesreću u Ovčar banji preko puta manastira Nikolje. Eto tada gospod Bog i Sveti Ilija nisu još odlučili da me povedu u Carsko nebesko i ostalivili su me ovde da se družim sa vama i danas budem sa vama. Danas kao domaćin sabora sam pre otvaranja otišao u crkvu sa svojim ćerkom, okadili smo žito i kolač i eto obeležavamo taj dan kao moj drugi rođendan.

Kaže da mu čini izuzetnu čast zbog toga što je domaćin sabora:

- Ne mogu da vam objasnim sada ovde kroz ovaj razgovor kolika je moja sreća i moja radost, a ujedno i obaveza zbog odgovornosti koja mi je dodeljena. Inspiriralo me je to što su nekih proteklih godina dešavale neke promene ovde na saboru trubačkom u Guči gde su estradni umetnici gostovali. Ja nemam ništa protiv njih i oni treba da gostuju ali naravno uz pratnju trubačkih orkestara i mislim da bi to mnogo bolja priča bila ili fora što kaže današnja omladina.

Smatra da je neophodno vratiti se tradiciji i korenima. U tom kontekstu prokomentarisao je otvataranje Olimpijskih igara.

- Moramo se vratiti tradiciji i običajima jer bez toga, bez tradicije, običaja i porodice ništa smo. Ja prvi put kad budem vidio da nešto u Guči i u Srbiji liči na otvaranje Olimpijskih igara koje se desilo ove godine u Parizu, ja ću istog istog momenta uzeti moju trubu, slomiti je o koleno i više je nikada u životu neću zasvirati.

