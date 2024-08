"GOLU ME PRETRESLI, PREVRNULI AUTO, ONDA JE POČEO PAKAO" Srpkinja opisala ŠTA JE DOŽIVELA u Grčkoj: Izleteo je beli džip, a onda..

Kako počne sezona odmora, tako svakodnevno imamo priliku da na internetu vidimo razne neprijatne situacije koje se dešavaju ljudima. Jedni imaju problem sa apartmanima, drugi sa gužvama, treći sa hranom i tako dalje... Međutim, situacija koja se dogodila Ivani iz Beograda dok je bila na odmoru u Grčkoj je zaista nesvakidašnja.

Ona je svoje neprijatno iskustvo prepričala u Fejsbuk grupi "Grčka - grupa za turiste".

"Evo naše iskustvo iz Grčke u kojoj smo još uvek. Odlučili smo da idemo u Solun, na nekih sedam dana, dogovorili se sa prijateljima i rentali u Bg-u Mercedes Vito, uzeli smo preko Air BnB stan i jedino prijatno iskustvo koje smo doživeli je od ljudi koji izdaju stan, a sve drugo je za film", započela je svoju priču Ivana.

Kako je rekla, stigli su u Solun i smestili se, sutradan otišli na plažu, uveče su prošetali, ni ne sluteći da će sledeći dan uslediti horor.

foto: Shutterstock

"U ponedeljak ujutru ja odem sama do prodavnice i u povratku nisam koristila mape i završila sam na nekom seoskom putu. Gledam gde sam, vozim polako i spremam se da stanem i uključim navigaciju, u tom trenutku me zaustavlja policija, čovek dolazi do mene ja mu dajem dokumenta i on me pita šta ja tu radim, da sad ne razvodnjavam, ponašao se prema meni kao da sam kriminalac, bez preterivanja. Odveo me je u stanicu i tamo su me ispitivali i proveravali dva sata", nastavlja Ivana.

Nju su ubrzo pustili, ali je ovo bio tek početka onoga što ju je čekalo.

"Kada su me pustili, pošto naravno ja nisam kriminalac, ja sam krenula da izađem na neki glavni put, prošla možda 1-2 km i videla kafić, sela da popijem kafu, da se rasvestim od toga šta mi se desilo. Krenem, prođem 400 m, izleti beli Nissan džip, neke specijalne jedinice, oni su me pretresali do mere da sam bila potpuno gola. Auto su prevrnuli i počeli da mi objašnjavaju da se auto koji vozim koristi za švercovanje narkotika i migranata, takođe da migrante isključivo švercuju Srbi i samim tim ja sam sumnjiva, iako ništa niko nije našao, iako sam sa porodicom na odmoru i tako", objašnjava ona i dodaje:

"Kad smo se vraćali juče sa plaže na manjoj gradskoj raskrsnici mene udari neki idiot, pomeri kombi dva metra sa Mini Morisom. Ja sam imala znak Stop, al sam već duboko bila u raskrsnici, pošto on nije udario samo mene, nego i auto iz suprotnog pravca. Dolazi osiguranje prvo, pa onda policija, ovaj što je napravio s**nje pozvao tatu, mamu, brata sa ženom i dvoje dece… Ja gledam i ne verujem. Nama dete u bolnici, u kojoj smo još uvek nas dve pošto nam beba ima 13 meseci, od siline udarca je u sedištu udarila glavom o stranicu istog.

foto: Shutterstock

Ona je dodala da se grčka policija prema njoj sve vreme užasno ponašala.

"Količina bezobrazluka, poniženja, degradacije je nešto što ja nikada, ali nikada u mom životu nisam doživela. Pritom, ja vozim 25 godina, svaki dan mog života, radila sam kao vozač, vozila po 1000+ km na odmore, svake godine. Smatrala sam da su Grci prijateljski narod, smatrala sam da su kulturni i razumni. Ja sam blago rečeno šokirana potpuno, svime što se desilo. Jedina osoba iz institucija koja se ponašala pristojno i normalno je bio pedijatar. Što se mene tiče, ovo je čist fašizam. Grčka me je videla sad i ne verujem da će više", zaključila je Ivana.

