NEPOGODE SAMO ŠTO NISU, RHMZ UPOZORIO: Grad i olujni pljuskovi prvo na jugu, potom i u OVIM DELOVIMA! Upaljen i meteo alarm

U naredna dva sata na području Braničevskog okruga, kao i u južnoj Srbiji, pljuskovi sa grmljavinom, koji su najizraženiji na krajnjem jugozapadu zemlje uz lokalnu pojavu sugradice i grada.

U Beogradu promenjivo oblačno, ujutro i pre podne kratkotrajna kiša ili lokalni pljukovi s grmljavinom, popodne razvedravanje. Slab do umeren severozapadni vetar će se od podneva pojačati. Najniža temperatura od 19 do 22 stepena, a najviša oko 29 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Danas destabilizacija atmosfere

"Danas svežije, a tokom jutra i prepodneva nestabilna zona sa oblačnim razvojima će se izmeštati ka jugu i istoku, uslovlјavajući plјuskove s grmlјavinom, ali i lokalnu pojavu sugradice i grada, uz istovremeni prestanak padavina i stabilizaciju vremena na severozapadu zemlјe. Maksimalna temperatura od 27 do 34 stepena, najavio je ranije jutros RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi meteo alarm zbog kiše, grmljavine, a u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM upaljeno je i upozorenje zbog visokih temperatura.

Imalo smo blago zahlađenje i predah od julskih vrelina. Da li će ono potrajati i kakvo vreme možemo očekivati u avgustu proveravala je reporterka Kurir televizije Tamara Stanković u razgovoru sa meteorologom Slobodanom Soviljem.

foto: Printscreen/RHMZ

Meteorolog je odgonetnuo da li možemo da očekujemo toplotni talas početkom osmog meseca:

- Dolazi do destabilizacije vazdušne mase, pa će u našim krajevima do nedelje, biti lokalna pojava kratkih pljuskova praćenih grmljavinom. Već od 5. avgusta sledi niz toplih dana, a temperature će biti čak do 38 stepeni, što ujedno znači i tropske noći po urbanim sredinama.