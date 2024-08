"KOLAPS, PLUS 40C, POMERAMO SE KAO MRAVI" Veliki zastoji na putevima ka OVOJ GRANICI: Pogledajte kolonu kojoj se ne vidi kraj FOTO

Osim nestvarno lepog primorja, jako visoke cene i svakodnevni kolaps u saobraćaju najčešći su utisci koje ove letnje sezone turisti ponesu iz Crne Gore.

Dok jedini trvde da su zadovoljni, drugi pak kažu da je ova sezona lošija od prethodnih, ali ipak cene retko ko da je spustio. Nadležne institucije ništa nisu uradile ni da smanje gužve u saobraćaju. Kada stignete u Podgoricu u kom god pravcu put primorja krenete u jednom trenutku sačekaće vas zastoj. Među najkritičnijim tačkama svakako je tunel Sozina na magistralnom putu Podgorica – Bar.

foto: Rina.rs

- Čekamo u koloni skoro sat vremena, pomeramo se kao mravi. Ne znamo da li je danas ta blokada meštana ili ne, u svakom slučaju je pravi kolaps. Postoji alternativa preko takozvanih Petrovačkih strana, ali taj put je opasan i pun krivina, tako da se iz priloženog vidi da je većina kao i mi odlučila da ide kroz tunel, pa sad evo čekamo na plus 40 stepeni u dugačkoj koloni, kaže za RINU Marko Stanojević koji je iz Čačka sa porodicom bio na odmoru u Čanju.

Ništa bolja, a ni gora situacija nije ni ako se iz pravca Podgorice, preko Cetinja, uputite ka Budvi i Bokokotorskom zalivu. Tri trake do Cetinja, a potom i do Budve, mogu da vas zavaraju da je sve uredu, ali kad dođete u crnogorsku prestonicu letnjeg turizma, kreće krkljanac. Kroz centar Budve prolazi sav saobraćaj, obilaznice nema stoga se i tuda ide jako sporo. Potom sledi put do Kotora i Tivta gde se izvode radovi i svaki dan se formiraju kilometarske kolone.

foto: Rina.rs

- Deonicu od Podgorice do Kotora koju inače prolazimo za nekih sat ipo vremena, sada nam treba i preko tri sata, u zavisnoti od stanja na putevima. Posle do Tivta i posle ka Novom je uvek ogroman zastoj i kilometarske kolone koje se formiraju zbog trajekta. Kroz sam Kotor je proći takođe prava umetnost, jer njihova postoječa saobraćajna infrastruktura ne može da podrži broj vozila tokom sezone. Ne možete u flašu od pola litra, da naspete dva litra vode. To je prosto, kaže Dragan Sinđelić koji tradicionalno letuje u mestu Orahovac u Boki.

Jedino rešenje za brzi prelazak od jedne do druge tačke na Crnogorskom primorju možda bi bio taksi boat, ali on košta papreno, pa nije baš čest izbor „običnih smrtnika“ koji nemaju milione na računu.

Kurir.rs/RINA