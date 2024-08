"NEKA JE SAMO ŽIV I ZDRAV, PA GDE GOD DA JE OTIŠAO" Majka nestalog stomatologa iz Niša ne gubi nadu: On je izabrao taj put...

Stomatolog iz Niša Milan Đorđević poslednji put viđen je 10. juna na izletištu Bojanine vode i od tada mu se gubi svaki trag. Skoro dva meseca kasnije i dalje se ne zna gde je i šta mu se desilo.

U intenzivnoj pretrazi terena u kojoj su učestvovali policajci, vatrogasci, rodbina i prijatelji nije pronađen nijedan trag. Zbog toga je vrlo moguće da je on živ i da je zbog ličnih problema rešio da se skloni i da je shodno tome i napravio logistiku, kaže penzionisani inspektor PU u Nišu, Bratislav Timotijević.

foto: Gorska Služna Spasavanja, Privatna Arhiva

Milanova majka Marica Đorđević kaže da i dalje nemaju nove informacije o njegovom nestanku i da čitava porodica prolazi kroz težak period.

"Sekiramo se svi. Ko je malo bliži s nama zna koja je to muka. Ne dao Bog nikome. Stvarno je strašno. Stvarno nemamo nikakvo obaveštenje, zašto bismo krili. I nama je u korist da čujemo. Neka je samo živ i zdrav, pa gde god da je otišao. On je izabrao taj put i šta da radimo", priča Marica.

foto: Kurir televizija

Gorska služba spasavanja je od početka bila uključena u pretraživanje izletišta Bojanine vode i suve planine, međutim nakon nekoliko dana i noći odustalo se od dalje potrage.

"Trenutno se više ne vrši pretraga terena već je sada sve u operativnim rukama policije", rekao je Uroš Smiljanić, načelnik Stanice Niš GSS.

"Mislim da je živ"

Zbog svih ovih činjenica nestanak Milana Đorđevića je potpuno neuobičajen jer nije pronađen nijedan trag na mestu gde je poslednji put viđen, to smatra penzionisani inspektor policije Bratislav Timotijević.

"Smatram da je on živ, imajući u vidu da ništa od bilo kakvih tragova niti bilo kakvih drugih dokaza koji bi ukazivali na neki njegov tragičan kraj, da tako kažemo, ili na nešto što bi ukazivalo na to da je on nestao bez traga, ne postoji. Zbog toga, naravno ograđujem se, mislim da je on živ", smatra Bratislav Timotijević, penzionisani inspektor PU Niš.

foto: Kurir televizija

Timotijević ne isključuje ni najgori scenario, mada veruje da se u ovom slučaju radi o svojevoljnoj odluci.

"Možda je imao neke svoje lične probleme pa je sve to jednostavno kod njega stvorilo, da tako kažem, neku sliku da on treba da se udalji, da nestane na neko vreme iz svog grada i okruženja dok sve ne prođe, dok se sve to ne zaboravi. Pa smatram da je možda shodno tome i napravio nekakvu logistiku."

Podsetimo, Milan Đorđević poslednji put je viđen 10. juna, na mestu nestanka pronađeno je njegovo službeno vozilo sa svim ličnim stvarima, uključujući novčanik i 2 mobilna telefona.

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.