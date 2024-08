IMA DUPLO VEĆI POLNI ORGAN OD PROSEKA, A EREKCIJU ČAK I 28 SATI! Milan iz Trstenika proživljava teške muke: "Ne daj Bože nikome"

Milan Petrović iz Trstenika bio je tek peti razred kada je počeo da primećuje nagle promene kod sebe, a sa roditeljima nije mogao da razgovara, jer ga je bilo sramota.

"Kupidos seksualis enormis" uzrokuje preteranu potrebu za polnim nagonom, praćenu dugim erekcijama, koje u slučaju Milana Petrovića mogu da traju i do 28 sati.

Da se razlikuje od druge dece, Milan je primetio još u petom razredu osnovne škole i to na času fizičkog.

foto: Printscreen/TV Prva

- Na času fizičkog, desi se to da gledaš one devojčice, imaš nagone i pitam nastavnika fizičkog, da moram da idem u wc, slagao sam ga da me boli stomak, da imam problema sa stomakom i odem do wc-a i masturbiram. Dođem opet i tako mi se desi po tri-četiri puta za vreme časa. Video sam da ostala deca to ne rade - rekao je Milan i dodao da je imao i rekord kada je samozadovoljavanje u pitanju:

- Jednom sam više od 24 puta za dan, a jednom sam završio u bolnici, tad sam imao 28 sati erekciju.

Ipak, njegovo stanje nije nimalo prijatno, naprotiv:

- To su jaki bolovi u testisima, kao da ti zariju nož i vade, onda ne možeš da dođeš do vazduha, onda se penje pritisak - rekao je Milan.

Kako bi ispraznio taj višak energije, Milan naporno trenira i radi teške fizičke poslove, ali nekog posebnog poboljšanja nema.

foto: Printscreen/TV Prva

Osim ovog problema, Milana je priroda obdarila i duplo većim polnim organom, od prosečnog.

Posle dva braka, čovek koji ima konstantnu potrebu za odnosima, danas je sam.

- Nosim i torbicu, dole ispod... Recimo, mene u glavi tera samo o tome da razmišljam... Više puta me je u životu bilo stid zbog problema koji imam. Jer nije lako, meni je čitav život mučenje i u više navrata sam mislio da neću da preživim... Pa, kako da vam kažem, zavisan sam od s... - kaže Milan pokušavajući da objasni stanje koje je mnogim ljudima prosto neobjašnjivo.

Milan je čest gost bolnica u Beogradu i nada se pomoći i hormonskoj terapiji koja bi mogla da mu makar malo smanji muke. Veli i da se mnogi muški često šale na njegov račun pa kažu prebaci malo meni to što ti imaš, a Milan kaže: Ne daj Bože nikom.

foto: Youtube Printscreen/Una/To je život

- Ja bih najsrećniji bio kad bih mogao ostatak života da proživim normalno, sa svojom porodicom, da sa decom idem zajedno na bazen, svuda, da se igram s unucima a ja kad imam taj problem, ja moram da bežim od svoje dece, da odem u drugu sobu - iskren je Milan.

- A tako vredan i častan čovek, posvedočio je jedan od njegovih prijatelja dok je drugi dodao da dosad nije imao sreće u životu ali da se nada da će stvari sada krenuti nabolje.

Kurir.rs/TV Prva/Youtube/Una/To je život

Preneo: R.J.