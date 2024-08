"VRŠILA VELIKU NUŽDU PO AVIONU, PA GAĐALA PUTNIKE" Pilot šokirao čuvenog Miljka Ristića! Greška koja može SKUPO DA NAS KOŠTA

Pilot Stevan Ignjatović otkrio je šta se desilo na letu za Ameriku kada je avion morao prinudno da sleti, a kardiolog dr Miljko Ristić je tim povodom upozorio na grešku u putu koja može da nas košta zdravlja.

Kako se piloti bore sa situacijama kada neko od putnika umre ili mu pozli, pitanje je koje mnoge zanima. U "Jutru" na Prvoj gostovali su pilot Stevan Ignjatović i kardiolog dr Miljko Ristić. Tom prilikom, pilot sa 40 godina iskustva, otkrio je šta se pre dve godine dogodilo na jednom letu za Ameriku. Objasnio je da je avion prinudno morao da sleti zato što je jedna od putnica vršila veliku nuždu u avionu i neredom gađala ostale putnike. Problem je bio to što nikome nije dala potrebnu medicinsku dokumentaciju na koju je upozorio i kardiolog dr Miljko Ristić.

"Ono što svima treba da bude jasno, to je da svaka bolest mora da se prijavi prilikom čekiranja za ulazak u avion. To se nikada ne radi, to se krije, ljudi se stide, a onda se desi da putnica umre u toaletu jer joj je pukla trbušna aorta, a lečila se dugo vremena. Trudnica ne donese potvrdu svog doktora da može da putuje avionom, pa doživi spontani pobačaj u avionu. U tom slučaju piloti imaju mnogo komplikovanu proceduru. Moraju da se pišu silni izveštaji, posada i putnici moraju da idu u izolaciju da se vidi da li je to bila prirodna smrt ili infektivna zaraza koja je prouzrokovala smrt. To je mnogo otežan postupak koji ne treba nikome", rekao je pilot Ignjatović i upozorio putnike da traže potvrdu svog lekara da mogu da putuju.

"Ponavljam, obaveza svakog putnika je da prijavi i da donese medicinsku dokumentaciju, da bi lekar koji je dežuran, propratio sva dešavanja. Najgori su putnici oni koji se plaše, uzmu raznorazne sedative, pa kad ih uhvati panika zbog turbulencija, ne možete da zamislite šta su u stanju da urade. Kabinsko osoblje daje raznorazne vitamine pod izgovorom da su tablete za smirenje. Putnici poveruju da je to adekvatna pomoć i smire se", rekao je pilot i otkrio šta se tačno dogodilo na letu za Ameriku kada je avion morao prinudno da sleti.

"Skoro, pre jedno dve godine, devojka koja je imala oko 15-ak godina, vršila je veliku nuždu po avionu, a onda je gađala putnike, kako koga stigne. Napravila je haos, avion je morao na pola puta da sleti da se sve dezinfikuje. To ako se desi na zapadu, to su debele kazne za onoga ko je prećutao. Mi ćutimo, a to mora da se sankcioniše. Ako se ja lečim na neuropsihijatriji, mora da se zna da sam zavisnik ili da imam šizofreniju, kako ne bih ugrozio ostale putnike", rekao je pilot Ignjatović.

Putovanje avionom pogoršava medicinska stanja

"Putovanje avionom može da pogorša medicinska stanja, ali od toga ne treba praviti spektakl. Pacijentu, koji ima neku od kardiovaskularnih bolesti, može da pozli i u parku. Avion je dodatni razlog da bolest dobije oblik u smislu pogoršanja. To se dešava kod putnika koji ne putuju često. Svi koju boluju od kardiovaskularnih bolesti, trebalo bi da imaju predlog lekara da li je on sposoban za putovanje avionom", rekao je kardiolog dr Ristić i otkrio:

"Ja sam, kao mlad lekar, imao prilike da pratim kardiohirurške pacijente na daleke destinacije, u Hjuston. Plašio sam se kao lekar, razmišljao sam šta da radim na visini ako se desi nešto loše. Imali smo prvu pomoć, ali to nije dovoljno za srčane pacijente kojima treba intenzivna pomoć. Morate da mu pružite pomoć u tom trenutku, on ne može da čeka da sleti u Hjuston", rekao je doktor, na šta mu je pilot poručio da sada u prvoj pomoći u avionu postoji defibrilator, elektronski uređaj za defibrilaciju ili kardioverziju.

"To je mala jedna spravica koja je veličine pakle cigareta. To je jedan od načina da se pomogne pacijentu. Tako možemo da povratimo srce. Trebalo bi, možda, uvrstiti i anesteziologa u dežurne putnike. On je jako važan jer pacijenta može da stavi na veštačku ventilaciju. To je relativno lak postupak. Ako hoćemo da se obezbedimo po svim pitanjima, taj set u avionu treba da ima set za intubaciju, da preko tog tubusa možete da ubrizgavate kiseonik", poručio je Ristić.

Ko je u najvećem riziku tokom leta avionom?

"Znate šta je bitno? Osobe koje idu na daleki put i koje su gojazne, one su sklone trombozi krvnih sudova na nogama. Ne ustaju, sede po 10 do 12 sati. Mnogo češće dolazi do tromboze krvnih sudova nogu. Tu treba upozoriti pacijente. Oni moraju da prošetaju, da ustanu, to je prevencija", rekao je kardiolog.

"Najzdravijem čoveku, u trenucima faza poletanja i sletanja, šećer, pritisak, puls i svi ostali problemi se menjaju, vrednosti se uvećavaju dva do tri puta", rekao je pilot Ignjatović, a doktor je poručio da se to dešava kod svih ljudi koji nemaju nijedan zdravstveni problem.

