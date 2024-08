"NIJE HTEO DA ME VENČA VEĆ MI RADIO GNUSNE STVARI!" Žena gorštaka Daneta za Kurir tvrdi da je zvala POLICIJU i otkrila gde je sada

Kristina Salaković optužila je na društvenim mrežama Danijela Daneta Biorca da ju je sa svojom majkom dugi zlostavljao i trovao, a sada je za Kurir iznela jezive detalje svog odnosa sa jednim od najpoznatijih srpskih gorštaka.

- Sada sam u bolnici u Sarajevu. Potvrđeno je da su creva nečim uništena. Imam jako teško oboljenje koje ne može da se izleči. Poslednji put smo se čuli juče kada je rekao da ne želi da pošalje sliku deteta. Poručio je da ga ne uznemiravam i počeo da psuje i da se glupira - tvrdi za Kurir Kristina koja je poslednje dve godine provela na planini Goliji sa Danetom.

Kristinina objava o Danetu na Instagramu foto: Printscreen

U Srbiju je svojevremeno stigla usred zime iz Sarajeva nakon što je gledala jednu emisiju o Biorcu. Ovde je ostala i rodila sina Jovana.

Sada za Kurir tvrdi da je kontaktirala Centar za socijalni rad i policiju, a na pitanje da li je već podnela papire za razvod braka odgovara:

- Nismo bili venčani jer nikad nije želio da me venča. Samo je pričao da će me venčati, a onda me je vređao.

Podsetimo, Kristina je u današnjoj objavi na svom Instagram profilu tvrdila da su Dane i njegova majka prevaranti i da su joj silom oduzeli dete. Takođe, Kristina u svojoj objavi tvrdi da Danetova majka maltretira svog supruga, ali i unuka.

Kristina tvrdi da je zlostavljana i trovana foto: Printscreen

- Lažovi, prevaranti, glumci i ludaci! On i njegova mati trovali me, završila sa teškim zapaljenjem creva u bolnici mesec dana i još se nisam oporavila - tvrdi Kristina:

- Ovo sam najviše objavila radi sebe i svog deteta, a zatim radi dobrih i poštenih ljudi koji su mu slali donacije i novac i garderobu stalno - da znate kome ste slali!