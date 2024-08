"SRBI TRAŽE DA JE RUSKINJA LEPA, DA NIJE DEBELA I DA MOŽE DA RAĐA": Natalija iz Sibira u Šapcu otvorila agenciju za upoznavanje!

Ruskinja Natalija Faktulina (44) iz sibirskog grada Krasnojarska pre devet godina se zaljubila u muškarca iz Srbije i preselila se u Šabac. Pre tri godine tamo je otvorila agenciju za upoznavanje i bračno posredovanje između Srba i Ruskinja.

Za ovo kratko vreme spojila je oko 100 ljudi, odnosno oko 50 parova, a za Kurir priča o temi koja kopka mnoge - zašto muškarci iz Srbije hoće da se žene Ruskinjama, zašto one prelaze i po 2.000 kilometara da bi se udale za Srbe i šta je to što jedni od drugih očekuju.

foto: Privatna Arhiva

- Muža sam upoznala tako što sam i u Rusiji držala agenciju za upoznavanje. On je došao tamo s namerom da upozna Ruskinju, a meni se dopao. Počeli smo da komuniciramo i zaljubili smo se - priseća se sa osmehom Natalija.

- Umesto da mu predložim neku devojku, zadržala sam ga za sebe - dodaje šaljivo.

Došla spremna za brak

Njen sadašnji suprug Stevan Pavlović je vrlo brzo po upoznavanju došao kod nje u Sibir, a nedugo potom i ona u Srbiju. Od momenta upoznavanja prošla su tri meseca. O našoj zemlji nije znala mnogo.

Cena 1.200 evra Nekad sve ide glatko Natalija kaže da ugovor koji potpisuje s klijentima traje godinu dana, a to je više nego dovoljno vremena da se nađe savršeni spoj. Često od prvog kontakta do braka prođu samo tri-četiri meseca. - Kada muškarac uplati pare, pošaljem mu profile žena koje su spremne da se upoznaju s njim. Ako se njemu žena dopada, oni stupe u kontakt. Ima parova koji se vrlo brzo, za mesec dana, dogovore o susretu. Cena za bračno posredovanje je od 1.200 evra, u zavisnosti od toga kakve zahteve ima muškarac. Neki ljudi ne prave problem oko para, a neki koji se inače rasipaju za sitnice, kad čuju cenu, počnu da kukaju, hoće da se cenkaju, spuštaju cenu...

- Već smo pričali o braku i u Srbiju sam došla s papirima, s namerom da registrujem brak. Međutim, prvi utisci uopšte nisu bili bajni. Pokupio me je na aerodromu, pa smo do Šapca išli preko nekih sela. Registracija braka je bila u nedelju, a tamo tada ništa nije radilo. Nisam mogla ni frizera da nađem za svadbu. Ništa. Bilo je i malo prodavnica, ne možeš ni haljinu da nađeš... Ja jesam iz Sibira, ali u Krasnojarsku živi milion ljudi, ima svega! Rekla sam mu tada: "Da ti nisi prvi došao kod mene i da se već nismo upoznali i povezali, verovatno ne bih ni pristala na brak" - kaže ona.

foto: Privatna Arhiva

Međutim, njoj se svideo odnos njenog supruga prema njoj, kao i ljudi u koje se, kako kaže, zaljubila. Svi su, uključujući i Stevanovu porodicu, bili veoma ljubazni i srdačni. U međuvremenu se i Šabac izmenio i tamo danas nema šta nema. A većina radnji radi i nedeljom.

Natalija i Stevan imaju troje dece, a pre tri godine ona je rešila da još nekim parovima pomogne da se upoznaju i nađu zajedničku sreću.

Mnogo zadovoljnih klijenata Živela u Moskvi, a sreću našla u selu na Tari Natalija kaže da je spojila mnogo divnih ljudi. Oni je zovu na svadbu, šalju joj zajedničke snimke i fotografije. - Nedavno se u Šapcu registrovao jedan par. Iz Rusije je došla žena od oko 40 godina s detetom od 13. Žive u selu. Ona mi je slala video na kom vozi traktor, kosi travu... Uživa u tome. Jedna devojka koja je živela u Moskvi takođe se preselila u selo, i to na Tari. Ona je radila u vojnoj bolnici, a sada vodi domaćinstvo i zadovoljna je - kaže Natalija, koja ima jednu poruku za naše muškarce: - Želim da im kažem da ne čekaju da napune 50, 60 godina kako bi tražili ženu, jer život prolazi vrlo brzo. Ako hoćeš porodicu i decu, uradi to ranije. Nikad se ne zna koliko je bog kome dao vremena i nije važno samo napraviti dete, već je važno i biti tu za njega. Moramo živeti u realnosti, a ne u nekim fantazijama.

Različiti su profili muškaraca koji žele da upoznaju Ruskinju i ožene se njome. Ima i onih mlađih, do 30 godina, iako su češći klijenti oni sa 40, 50, pa i 60 godina.

foto: Shutterstock

- Čak 80 odsto muškaraca traži ženu koja bi im rodila decu. Dakle, traže da žena ima do 40 godina, najviše 45. Poželjno je da bude bez dece. Važno im je da bude lepa, da ne bude debela i da može da rađa - kaže Natalija, koja ističe da ponekad klijentu mora da objasni da nije sve u lepoti, da je mnogo važnije kakva je žena u duši, kao i da lepotica ima, normalno, i veće zahteve od života i muškarca.

Uslovi za upoznavanje

Postoje i uslovi koje muškarac mora ispuniti da bi Natalija uopšte počela da mu traži nevestu.

foto: Shutterstock

- Pod jedan - on mora biti realan i znati šta hoće. Drugo, mora imati barem prosečnu platu kako bi mogao da izdržava porodicu. Neophodno je, takođe, da ima svoju nekretninu, odnosno, ako je porodična kuća u pitanju, mora imati poseban deo, jer je ženi koja dođe već dovoljno teško što mora da se prilagođava novom životu, kulturi, suprugu, običajima, pa ne mora i suživotu s porodicom - objašnjava ona.

Ono što mnoge zanima jeste zašto ima Srba koji preferiraju Ruskinje u odnosu na žene sa ovih prostora. Natalija kaže da neki njeni klijenti navode da je to zato što Srpkinje danas izbegavaju da se vežu, odlažu stupanje u brak, dugo se premišljaju u vezi s decom... Međutim, ona se ne slaže s tom ocenom.

Nerealni zahtevi Da Ruskinja ima kofer para, što bi dolazila?! Muškarci imaju, kaže Natalija, i čudne zahteve. Jedan od njih je bio i da žena odmah počne da radi. - Zvao me je danas jedan muškarac, nisam htela da ga prihvatim za klijenta. Traži ženu koja će da dođe i da odmah počne da radi. Kaže: "Neću ja da je izdržavam!" Rekoh mu: "Kako to mislite?! Ako nećete da je izdržavate, ako hoćete da ona dođe s koferom para kod vas, šta ćete vi njoj?" Kod nas žene nisu sponzoruše, nego su baš vredne. Ja, evo, isto radim, a imam troje dece. Naravno, sa druge strane, ženama je važno da imaju neku sigurnost. Ona mora da zna da muškarac može da je izdržava dok se ne snađe, dok ne nauči jezik, dok eventualno ne nađe posao...

- To kažu, ali ja ne bih rekla da je to tako. U mom okruženju ima divnih mladih porodica. Možda je razlog tome to što je u Srbiji više muškaraca nego žena, pa žene imaju više zahteva, dok je u Rusiji to obrnuto, te Ruskinje možda na život gledaju realnije.

foto: Shutterstock

Ona kaže i da se Ruskinje i Srbi lepo slažu. Poklapaju im se porodične vrednosti, a iste su i veroispovesti.

- Ovde su muškarci više okrenuti ženi i porodici. Ja ženama u Rusiji koje žele da se prijave šaljem slike igrališta na kojima se vidi da u parkovima ima podjednako muškaraca i žena koje čuvaju decu. U Rusiji to nije tako. Muškarci su drugačiji, manje poštuju porodicu, a na igralištu su samo majke. Ima i kod nas veoma dobrih muškaraca, ali takvih je sve manje.