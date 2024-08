"OVDE SU MI ŽIVELI OČEVI I DEDOVI, A SAD KAŽU: TERAJ STOKU ODATLE!" Dušana teraju sa imanja, komšije stale uz njega i suprugu!

- Godinama smo ovde, bio je moj deda, otac, sada ja. Došlo je vreme da moramo da iselimo bačiju!

Tako govori sedamdesetogodišnji Dušan Igrović, kome je Komunalna inspekcija iz Raške izdala rešenje po kome do sedmog avgusta mora da iseli svoju štalu, u kojoj trenutno ima dve krave, dva teleta, svinju i živinu.

- Veli, moraš da teraš ovu stoku pod hitno kući. Ja ga pitam zbog čega, brate? Kažu ne možeš da držiš ovo, ne možeš tu da držiš krave. Tako mi je rekao. Veli, to nećemo da vidimo tu kod nas. Kome ja to smetam na mom imanju? Ovoliko moji očevi, dedovi boravili ovde i svi boravili tu. I evo sad ima u Nacionalnom parku stoke na Kopaoniku na vrhu i nikome ne smeta. Moja stoka ne smrdi, a otpadne vode koje dolaze iz kanalizacija, iz septičkih jama, što idu po livadama ovde i po reci našoj koju mi koristimo dole u Rudnici to nikome ne smeta?!

Supruga Milijanka kaže da je ovo sve veoma teško podnela i da joj nije jasno zašto se posle toliko godina ovo njima dešava.

- Napadali su me jednom, pa drugi put. Pominjali kokoške, pominjali krave, da moramo da se iselimo. A zašto da zapitamo? Kažu nemate vi pravo tu da sedite, morate odatle da se selite. Šta da radimo, nemamo kud, nemamo šta da radimo. Neka vide ljudi šta rada nama Srbima, seljacina. Ne može sa asflata da se jede ništa, nego mora seljak da proizvede.

Podršku Igrovićima svakodnevno pružaju brojne komšije i rođaci, jer kako kažu, bez njih ovde ništa nije isto.

- Dođem ovde kada oni tu dođu. Ja znam da će me oni pomoći. I da mi kupe, da mi donesu. Imaju sir, mleko, kajmak. Sramota je ovo šta se radi. Sramota da nekom smetaju dve krave i svinja, a ne smeta što se gradi bez kanalizacije, bez ičega! Ko daje dozvulu za tako nešto? Znači oni mogu sve, ti koji imaju para, a oni sirotinja, ne mogu ništa - rekla je Mladenović Katarina , komšinica.

Komšinica Tatjana Jovanović kaže da su Igrovići starosedeoci i da su do juče kod njih kupovali sir, jaja i kajmak:

- Do juče, sir, kajmak, jaja, sve smo tu kupovali. Tad nije ni bilo prodavnica, Jer mi smo ovde, što nam kažu sarosedeoci. I stvarno, greota je. Mi smo čak išli kod njih i u Rudnicu da vidimo kako im je, šta je. A celo leto smo ovde.

Nadležni u opštini Raške ističu da su samo poštovali zakonska pravila i prijavu koja je stigla od lica koje živi u blizini bačije Dušana Igrovića.

- Komunalna inspekcija, ondnosno naše odeljenje za inspekcijski nadzor, izvršilo je nadzor na bazi prijave koju su podnele komšije dotičnog gospodina žaleći se na nesnosan smrad i čak na ponašanje prema životinjama. Inspekcija je po toj prijavi postupila. Opština Raška ima svoju odluku o držanju i zaštiti domaćih i egzotičnih životinja - tvrdi Slobodan Ristović, načelnik opštinske uprave Raška

U obrazloženju komunalne inspekcije stoji da na teritoriji turističkog centra kopavnika zabranjeno je držanje papkara.

