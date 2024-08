DANKO PRE 6 GODINA POSADIO OVU BILJKU, SVI GA GLEDALI U ČUDU: Danas ih je sve razuverio, vodi USPEŠAN BIZNIS u Novom Pazaru (FOTO)

NOVI PAZAR - Da se uz malo hrabrosti i puno truda u Srbiji može pokrenuti uspešan posao kad je u pitanju poljoprivreda na svom ličnom primeru pokazuje i novopazarac Danko Jolović iz sela Drežina koji je prvi i još uvek jedini uzgajivač šipurka u tom delu Srbije. Kada je pre šest godina odlučio da ga posadi, mnogi su ga sa nevericom posmatrali i pitali zbog čega mu treba korov, ali on ih je sve razuverio.

- Kroz razgovor sa prijateljima odlučio sam da posadim šipurak na 70 ari. Iako je mnogima u početku bilo čudno, ja se na to nisam obazirao nego sam nastavio da radim. Prezadovoljan sam zbog toga i zbog svoje odluke se nikad nisam pokajao, kaže za RINU Danko.

Svoju proizvodnju ploda divlje ruže ovaj novopazarac nije prepustio slučaju. Pažljivo je slušao savete Stručne savetodavne službe i uspeh nije izostao. Šipurak u novopazarskom selu rađa, što bi se reklo kao iz vode.

- Rod je iz godine u godinu sve veći, ali neka optimalna količina za ovu parcelu je oko tri tone. Šipurak je jako laka vrsta, ja imam sorte polimerijanu u šmit. Jako je otporan na bolesti i uopšte se ne prska, jedino što je potrebno jeste da se između redova uništi trava. Proizvodnja uopšte nije zahtevna, kaže Danko.

Sezona berbe je u jesen, a kako kaže ovaj poljoprivrednik, sorte koje on uzgaja na sebi nemaju puno bodlji pa ni to nije težak proces. Jedino što nije lako, a to je naći radnike, ali i u tome na kraju uvek uspe.

- Jedino dobro je što sezona berbe šipurka kreće u septembru kada je svo drugo voće već obrano. Dnevnicu plaćamo po ubranom kilogramu. Inače, otkupna cena šipurka po kilogramu kreće se od 100 do 150 dinara. Osim svog, otkupljujem i divlji šipurak, kaže Danko.

Kad se berba završi, Danko nastvalja proces svoje proizvodnje jer na tržište plasira bazu za džem, ali i sam džem od šipurka. Pravljeni po proverenoj recepturi, od domaćih šipuraka za njima vlada baš velika potražnja.

Stoga Danko svima onima koji imaju dilemu da li de krenu u proizvodnju savetuje da preuzmu rizik i krenu u nove poslovne pobede.

