ZA DVA DANA DO NIŠA 22.800 DINARA! Turističke agencije deru roditeljima kožu s leđa: Ekskurzije opet poskupljuju na jesen!

U novoj školskoj godini ekskurzije će ponovo poskupeti od 10 do čak 20 odsto! Roditelji i prosvetari su besni zbog novog povećanja, kao da đačka putovanja nisu već bila dovoljno skupa, te s pravom kažu da im turističke agencije deru kožu s leđa.

Beogradski srednjoškolci su ove godine dobijali ponude za petodnevnu ekskurziju u Italiju koja košta 84.900 dinara, šestodnevna ekskurzija u Grčkoj iznosila je 700 evra, a samo dva dana do Niša koštala su 22.800 dinara!?!

Sudeći prema najavljenom povećanju, ovi iznosi će na jesen biti još veći.

Kako bi poslali dete na ekskurziju, rekreativnu nastavu ili izlet, mnoge mame i tate su primorane da podignu kredit samo da dete ne bi bilo izopšteno iz društva.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da veliki broj dece u srednjoj školi ne ide na ekskurziju jer su paprene.

- Ekskurzije se gase ne samo zbog cene nego i zbog toga što roditelji nemaju transparentan pristup cenama, koliko tačno košta hotel, obrok, osiguranje, kolike su dnevnice nastavnika, vođe puta, stručnog vodiča. Kako bi se smanjila cena, roditelji ne moraju da zahtevaju smeštaj sa tri i četiri zvezdice, ne moraju na putovanje da idu direktori i dva stručna vodiča. Roditelji treba da se probude i da progovore, nije dovoljno da samo odbiju ponude.

Ana Dimitrijević, potpredsednica Foruma beogradskih gimnazija, rekla je da je program ekskurzija ustaljen i da su im primarni ciljevi edukacija i socijalizacija dece.

- Turističko putovanje jeste druženje, ali deca s tog putovanja treba da dođu s novim znanjem o oblasti koju su posetili, jer mesto na koje se odlazi treba da bude u korelaciji s nastavom. U programu postoje stvari koje su zakucane, a to je autobuski prevoz, smeštaj na bazi polupansiona, doručak i večera, roditelji traže što bolji nivo smeštaja, a samim tim je i cena viša. Nijedna agencija ne garantuje kvalitet u odnosu na cenu jer se često dešava da roditelji plate dvokrevetne sobe, a deca budu smeštena po četvoro u sobi sa još dva dodatna ležaja, što nije u redu - ističe za Kurir Dimitrijevićeva i dodaje:

Ministarstvo prosvete Savet roditelja daje saglasnost za organizaciju ekskurzije Iz Ministarstva prosvete kažu za Kurir da oni ne određuju cene ekskurzija, kao i da se "izbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije sprovodi u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke (Zakon o javnim nabavkama), dok postupak javnih nabavki sprovodi komisija škole koju obrazuje direktor". - Savet roditelja daje saglasnost na program i organizaciju ekskurzije. Nastavnik razredne nastave, odnosno odeljenjski starešina obaveštava roditelje o programu i ceni nastave u prirodi, odnosno ekskurzije, izboru agencije i ostalim uslovima putovanja. Pravilnicima o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj i srednjoj školi propisani su bliži uslovi za organizaciju ovih putovanja, u smislu ciljeva, sadržaja, zadataka, programa.

- U cenu ulaze i dnevnice vodiča, profesora, lekara, ali one ne opterećuju cenu jer se svedu na 10 do 12 odsto. Agencije često naplaćuju ulaze u muzeje ili galerije, koji su u mnogim slučajevima besplatni. Cenu generalno diktira tržište i dok su roditelji spremni da plate, one će rasti, ali masovno odbijanje ekskurzija i izleta može da dovede do pada cena. Godinama unazad iste agencije vode iste škole kao da postoji dogovor između njih. Može biti da je škola zadovoljna prethodnim uslugama, ali dešava se da i ako bude prigovora, naredne godine ista agencija opet vodi decu. Zbog toga se rađa sumnja.

I dok prosvetari tvrde da agencije deru roditelje na svim stavkama, predstavnici turističkih agencija kažu da su putovanja paprena zbog visokih cena nastavičkih dnevnica. Obrni-okreni, svi troškovi padnu na džep roditelja jer se stiče utisak da se zapravo niko ne trudi da napravi aranžman koji će biti prihvatljiv za sve.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, kaže da je moguće smanjiti cene ekskurzija od 20 do 30 odsto uz zajedničku koordinaciju države, škole, agencije i roditelja.

- Cene ekskurzija se i dalje povećavaju zbog poskupljenja prevoza i usluga u hotelima. Škola raspiše jasne odrednice, koliko dana želi, koju kategoriju hotela, polupansion, razgledanje, na osnovu čega se pravi ponuda. Dodatne troškove na sve to pravi naknada profesorima. Savet roditelja određuje dnevnice, koje mogu biti od 1.000 dinara pa naviše, i za taj iznos agencija mora da izračuna razne vrste poreza, koji su poprilično visoki. Ako profesor ima za sedam dana od jednog deteta 7.000 dinara, mi dajemo porez na to još 6.000. Kao gratisi idu i nekoliko profesora, što je više od onoga što dobijamo gratis od smeštaja i sve se to kalkuliše i prebacuje na cenu aranžmana. Kada bi nastavničke dnevnice isplaćivala škola, cene bi bile niže.

