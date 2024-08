"KUVATE LI U GRČKOJ I ZAŠTO NE?! GREOTA ZA NETAKNUTE REŠOE" Ovo pitanje posvađalo Srbe: "Platiš smeštaj 2.000€, a neko prži luk!"

Mnogi turisti iz Srbije kritikuju svoje sunarodnike koji na moru u Grčku ponesu i neku hranu, pa sardine, paštete i salaticu postave na peškir i klopaju pored mora.

foto: Shutterstock

Takve ljude pogrdno zovu "paradajz turisti". Međutim, ovog puta na društvenim mrežama se, nije povela rasprava da li treba nositi hranu iz Srbije već da li uopšte treba spremati ručak na moru.

Naime, jedan muškarac je na Fejsbuk stranici "Grčka info" postavio fotografiju hobotnice i napisao da sprema ručak, a njegova objava je izazvala gomilu komentara i reakcija.

- Na moru u Grčkoj obožavam da kuvam. Prošli put u Stavrosu smo imali i zajedničku terasu na krovu koju su uveče svi koristili, jer je preko dana bilo 40 stepeni u hladu. I sad odleže miomiris potkrovljem... Neke gospođe negoduju pitaju se glasno ko prži na odmoru kad ima giros za 3 evra. Reko: "Ja pržim, a to što se oseća je miris flambiranog belog luka. Tako počinje svako italijansko jelo" - naveo je on na ovoj grupi i dodao:

foto: Printscreen/Facebook/Grčka info

- A ovo su u toku pripreme za gulaš od hobotnice. Kuvate li i zašto ne?! Oni rešoi bukvalno novi, netaknuti.... Greota! - napisao je.

Nakon ove objave mnogi su se potrudili da objasne kako im ne pada na pamet da na moru kuvaju.

- Ja na odmoru odmaram i ne prilazim šporetu. Kuvam samo kafu i dosta od mene vala! - napisala je jedna sugrađanka.

- Ne kuvam jer nisam baš toliko poludela - dodala je druga.

- Platiš apartman 2.000 evra za 10 dana i lik pored tebe prži beli luk svaki dan. Svaka tebi čast sto voliš da kuvaš, ali mislim da se ne bi slagali da smo apartman jedan do drugog... - bio je još jedan zanimljiv iako ne izrazito ljubazan komentar.

foto: Printscreen/Facebook/Grčka info

- Nema šanse da odem na more i da kuvam. Samo mogu da skuvam kafu i to je to. Tih 10 dana ne prilazim šporetu. Na moru samo odmaram i uživam na plaži na ležaljkama - navela je jedna sugrađanka, dok je druga objasbnila da pored kafe, skuva na brzinu i neku supicu ili spremi jaje za doručak.

- Kuvam 300 dana u godini, pa valjda deset mogu da odmorim - navela je dok je bilo i komentara da niko "svojim hobijem ne treba da ugrožava druge i da nameće svoju volju i mirise".

Bilo je, naravno, i potpuno suprotnih mišljenja.

- Kuvam - napisala je jedna naša sugrađanka i postavila fotografiju kao dokaz:

foto: Printscreen/Facebook/Grčka info

- Prvo što sam potražila u Sartiju bilo je pijaca i mesara. I, da, svaki dan smo jeli kuvano i kvalitetno za male pare, a ostatak smo trošili na izlaske i predivne okolne plaže.

- Uvek kuvam, hvala bogu, i bravo za tebe! - bio je još jedan odgovor u temi koja je podelila našu javnost.