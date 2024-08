SRPKINJA U LEFKADI SNIMILA NEŠTO ŠTO JU JE IZNENADILO! Oglasila se na mrežama: "To je nečija INTIMA" - Priča ima SJAJAN KRAJ

Nema ništa lepše od uživanja u datom trenutku bez telefona i kamera... osim možda prilike da se takav trenutak sasvim slučajno i bez vašeg znanja zabeleži i sačuva za vas kao uspomena za ceo život. Upravo ovako nešto desilo se jednom mladom paru iz Zrenjanina koji se juče verio na Lefkadi.

Kako je napisala u objavi na Fejsbuk grupi "Grčka Info", Andrijana iz Srbije je, sasvim slučajno, vraćajući se sa plaže izašla iz auta na vidikovcu na Lefkadi kako bi napravila par fotografija. Međutim, tada je shvatila da iz prikrajka prisustvuje intimnoj prosidbi. Uz malo dvoumljenja upalila je kameru i snimila video, a potom vereni par potražila na internetu.

- Juče sam u povratku sa plaže na prvom vidikovcu (kada se ide od grada Lefkade ka ostalim plažama na zapadnoj obali) samo na brzinu iskočila iz auta da napravim par fotki, pošto je dete spavalo, i slučajno prisustvovala prosidbi. U svom poslu i žurbi primetila sam momka koji prosi devojku. Pošto sam već imala telefon u rukama, a na brzinu sam skontala da nema fotografa, u dvojbi da li to da radim ili ne, uspela sam diskretno da dokumentujem delić tog intimnog trenutka, misleći da bi im možda značilo da imaju bar neku vizuelnu uspomenu na taj trenutak.

Auto im je zrenjaninskih tablica, škoda ili alfa romeo, nisam sigurna. Ako ih poznajete, prenesite im, pa neka me kontaktiraju da im pošaljem snimak. Ili bar podižite vidljivost objave komentarima", napisala je Srpkinja.

"Baš moćno i prelepo"

Mnogi su komentarima "dizali" objavu kako bi postala vidljiva i kako bi došla do onih do kojih je potrebno. A neki su se priznali da bi baš voleli da vide snimak.

"Fora bi bila da ste ovde pustili snimak ili neku fotku, da i mi uživamo, čestitamo i neki poklon darivamo mladom paru", napisao je jedan muškarac.

Međutim, autorka snimka se javila pa odgovorila da to neće biti moguće.

"To je nečija intima, i ne bih se usudila da to objavim bez njihove dozvole. Čak sam se dvoumila i da li da snimam, ali znam da su to lepe uspomene, pa sam rizikovala", napisala je ona.

Neki su priznali da nikako ne bi bili ljuti da nepoznata osoba snimi a potom i uruči snimak prosidbe.

"Ne brinite. Niko se neće naljutiti. To je bilo lepo od Vas, ja bih se obradovala da mi neko prosledi takvu uspomenu, baš moćno i prelepo!", priznala je jedna žena.

"Da, to smo bili mi!"

A onda, baš kako su i mnogi mislili, javio se sveže veren momak iz Zrenjanina i zamolio autorku snimka da mu video i prosledi.

"Pozdrav i veliko hvala!! Da to smo bili mi i rekla je "DA". Bili bi vam zahvalni na snimku i veliko hvala još jednom", napisao je momak pa priznao da bi njemu i verenici bilo drago da Srpkinja čak snimak i javno objavi.

(Kurir.rs/Blic)