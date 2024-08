MOGUĆE GRMLJAVINSKE OLUJE, PAŠĆE I DO 30 LITARA KIŠE: Ove delove Srbije očekuju pljuskovi, a evo kada se nastavlja TOPLOTNI TALAS

Pred nama je sunčan i pravi letnji dan. Maksimalna temperatura biće od 30 do 33°C, u Beogradu do 32°C. U četvrtak sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura biće od 32 do 35°C, u Beogradu do 33°C. Ipak, poslepodne u jednom delu zemlje očekuje se veoma nestabilno vreme.

Dakle, u četvrtak kasnije poslepodne na jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ovaj sistem premeštaće se ka jugu Srbije.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa obilnijim pljuskovima i gradom.

Na pojedinim lokacijama očekuje se da u kratkom vremenskom intervalu padne i više od 30 litara.

Razvoj oblačnosti očekuje se i na severu i severozapadu Srbije.

U petak sunčano, povremeno, uz umerenu oblačnost. Ređa pojava pljuska sa grmljavinom očekuju se na jugu Srbije, uglavnom u planinskim predelima.

Za vikend i sledeće sedmice očekuje se sunčano vreme, uz toplotni talas. Maksimalna temperatura biće i iznad 35°C.

Najvrelije će biti sledeće sedmice, a oko 15. avgusta treba očekivati temperature i do 40°C.

