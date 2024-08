"LUCIFER" DRASTIČNO PODIŽE TEMPERATURU, ALI STIŽU I GRMLJAVINSKI PLJUSKOVI: RHMZ upalio alarme! Nevreme moguće već od ovog datuma

U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 33 stepeni Celzijusa, a prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će biti toplije, ali postoji mogućnost razvoja lokalnih oblačnosti, a sa tim se u pojedinim delovima zemlje očekuju i pljuskovi i grmljaivna.

Vremenska prognoza za Srbiju za četvrtak

U četvrtak će biti pretežno sunčano i toplo, ali će posle podne na severozapadu, jugozapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti doći i od retke (izolovane) pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti slab, promenljiv, posle podne slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZ

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

Pretežno sunčano i toplo će biti i u petak. Međutim, posle podne na istoku Srbije i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Duvače slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen, a najviša od 31 do 35 stepen.

Vremenska prognoza od subote do 15. avgusta

Prvog dana vikenda biće sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 22 stepeni, a najviša od 32 do 37 stepeni.

Od 11. do 15. avgusta će biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa.

Podsetimo, u Srbiji od danas počinju da rastu temperature, jer je i naše područje zahvatio toplotni talas takozvani Lucifer, kako su ga Italijani nazvali.

Na toplotni talas upozorava i RHMZ

UPOZORENJE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU SRBIJE

Početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U četvrtak i petak (08 - 09.08.) maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni Celzijusovih, za vikend i u ponedelјak (10 - 12.08.) od 32 do 37 stepeni, a od narednog utorka (13.08.) još toplije - od 35 do 40 stepeni Celzijusovih.

UPOZORENJE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU BEOGRADA

Početak novog toplotnog talasa u Beogradu. U četvrtak i petak (08-09.08.) maksimalna temperatura do 33 stepeni Celzijusovih, za vikend i u ponedelјak (10-12.08.) od 34 do 36 stepeni, a od narednog utorka (13.08.) još toplije - oko 38 stepeni.

Kurir.rs/Blic