ZA DVODNEVNU EKSKURZIJU AGENCIJI OSTANE 1.350€ PO AUTOBUSU, A AKO NE IZNAJMLJUJU VOZILO 2.175 Zarada im je i od izleta odlična

Dvodnevna ekskurzija u Vrnjačku Banju za učenike beogradske škole, odnosno njihove roditelje, sredinom aprila koštala je 11.750 dinara plus 2.200 dinara nadoknade za nastavnika.

Koliko agencijama ostane čisto od takvog jednog putovanja? Na kilometražu između ova dva mesta dodaćemo koji kilometar više, pa ćemo računati da je preko Kragujevca 250 km, u povratku ćemo pisati na Kruševac 300 km. Sveukupno 550 km. Ako natoči onaj skuplji dizel od 210 litara, ali ne verujemo, i da troši i 30 litara na 100 kilometara, kada se sve sabere i oduzme za gorivo u oba pravca će platiti 34,650 dinara. Po kursu 118 to je skoro pa 295 evra.

Da računamo da agencija nema svoje autobuse i da mora da iznajmi, onda će plaćati 1,5 evra po kilometru što na 550 kilometara dođe 825 evra. U konačištu u Vrnjačkoj Banji pun pansion po detetu je 4.200 dinara iliti bezmalo 36 evra.

Na putu ka odredištu đaci su posetili spomen-kompleks Šumarice gde ulaznica za organizovane posete košta 150 dinara (približno 1,3 evra). I to bi bili troškovi.

Kada onih 295 evra za gorivo podelimo na 40 plativih učenika svaki izdavaja 7,5 evra, odnosno u dinarima oko 870 dinara. Neka na decu ode i trošak iznajmljivanja autobusa - đak to plaća oko 21 evro ili koji dinar do 2.500.

Preskupo

Naposletku dolazimo do toga da učenik da bi krenuo pre podne iz Beograda ka Vrnjačkoj Banji, tamo prenoćio i sa razredom se sutradan predveče vratio kući mora da izdvoji 11.750 dinara ili približno 100 evra (99,57). Na 40 školaraca agencija primi ukupno uplate od 470.000 dinara, što je, recimo, 4.000 evra (3.983). Ona od tih novaca da plati gorivo, autobus, prenoćište za sve đake i ulaznice, ali i putarinu od Beograda do Batočine 1490 dinara (13 evra) i od Kruševca do Beograda 2.760 dinara (24 evra) iskeširaće nekih 2.650 evra (312,465 dinara), i ostaće joj čak 1.350 evra po jednoj takvoj eksurziji ili po autobusu. Ukoliko pak agencija poseduje svoje vozilo onda na ovu poslenju cifru treba dodati 825 evra, pa im onda ostane čak 2.175 evra.

ČINJENICE 1 Beograd - Vrnjačka Banja preko agencije (jedno noćenje) Agencija naplaćuje 11.750 dinara ili približno 100 evra (99,57) po detetu

Za 40 dece uzme 4.000 evra

Agencija plaća za gorivo 295 evra

Iznajmljivanje autobusa je košta 825 evra

Pun pansion po učeniku je 36 evra, to puta 40 đaka je 1.440 evra

Ulaznica u spomen-park Šumarice je 1,3 evra, za 40 učenika 52 evra

Putarina Beograd - Batočina 13 evra

Putarina Kruševac - Beograd 24 evra UKUPNO: Trošak agencije 2.650 evra, od putovanja 40 učenika ostane im 1.350 evra* UKUPNO bez iznajmljivanja autobusa: Trošak agencije je 1.825 evra, pa na 40 đaka im ostane 2.175 evra * bez naknada za nastavnike

U ponudi putovanja pisalo je da aranžman obuhvata uslugu lekara, sve vrste taksi i osiguranja, i usluga licenciranog turističkog vodiča po autobusu, ali nije navedeno koliko novca agencija za to izdvaja. Za benzin i iznajmljivanje autobusa svaki učenik daje 28,5 evra ili oko 3,365 dinara, a uz ulaznice i pun pansion dolazimo do sume od skoro 7,715 dinara ili oko 66 evra. A to je znatno niže od cene 11.750 dinara i to za 4.050 dinara po detetu ili 35 evra!

ČINJENICE 2 Beograd - Vrnjačka Banja preko agencije (jedno noćenje) kad se troškovi prebace na jedno dete Đak plati agenciji 11.750 dinara ili 100 evra

Od tog novca za pun pansion ide 4.200 dinara ili 36 evra

Za grupnu ulaznicu po detetu 150 dinara ili 1,3 evra

Kada se gorivo podeli na 40 učenika svaki je platio 870 dinara ili 7,5 evra

Kada se i iznajmljivanje autobusa uračuna deci, po đaku je to 2.500 dinara ili 21 evro

I putarine ćemo razdeliti na učenike, pa svaki plaća 110 dinara ili 0,9 evra UKUPNO: Svakog učenika sve košta 66,7 evra, a agenciji je uplatio 100 evra UKUPNO bez iznajmljivanja autobusa: Po učeniku košta 45,7 evra, a uplatio je 100

Inače, svaki od 40 đaka plaća dodatno 2.200 dinara kao nadoknadu za nastavnika sa porezom i dobijamo sumu od 88.000 dinara po prosvetnom radniku, nekih četiri evra manje od 750 evra.

ČINJENICE 3 Beograda - Vrnjačka Banja redovnom autobuskom linijom po đaku Povratna autobuska karta je 1.700 dinara ili 14,5 evra

Smeštaj u konačištu 4.200 dinar ili 36 evra

Pojedinačna ulaznica za spomen-park Šumarice iznosi 100 dinara ili 0,85 evra

UKUPNO: 52 evra

Od Beograda do Vrnjačke Banje i nazad sa prenoćištem ukupna cena je 13.950 dinara odnosno neki cent preko 118 evra.

Primer broj dva.

Jednodnevna ekskurzija za beogradske osnovce od prstonice do Srebrnog jezera uz obilazak Smederevske tvrđave i ergele Ljubičevo roditelji su platili ukupno 6.300 dinara, od čega je agencijska cena 5.200, a naknada za nastavnika sa porezom 1.100 dinara. U evrima po detetu je to 44 evra za agenciju i oko 9,5 evra za nastvanika.

ČINJENICE 4 Beograd - Srebrno jezero preko agencije (jedan dan) Agencija naplaćuje 5.200 dinara ili približno 44 evra po detetu

Za 40 učenika uzme 208.000 dinara ili 1.765 evra

Agencija plaća gorivo 15.120 dinara, odnosno 128 evra

Iznajmljivanje autobusa je košta 367,5 evra

Dečji obrok za 40 učenika 32.000 dinara ili 271 evro

Ulaznica za ergelu Ljubičevo za 40 dece 6.000 dinara ili 51 evro

Ulaznica u Smedervsku tvrđavu za 40 đaka 6.000 dinara ili 51 evro

Putarina Beograd - Smederevo u oba pravca 1.340 dinara, odnosno 12 evra UKUPNO: Trošak agencije 880,5 evra, od putovanja 40 učenika ostane im 884,5 evra* UKUPNO bez iznajmljivanja autobusa: Trošak agencije je 513 evra, pa na 40 đaka im nešto manje ostane od 1.255 evra * bez naknada za nastavnike

Dobra zarada

Pa sve ovo puta 40, koliki je minum plativih učenika da bi se putovanje održalo. Ceo plan puta u oba pravca je iznosio oko 245 kilometra. Ako autobus troši 30L/100km, potrošeno je najviše 75 litara najskupljeg dizela što košta 15.120 dinara (128 evra).

ČINJENICE 5 Beograd - Srebrno jezero preko agencije (jedan dan) kad se troškovi prebace na jedno dete Đak plati agenciji 5.200 dinara ili 44 evra

Od tog novca za dečji ručak je 800 dinara ili 6,7 evra

Grupna ulaznica za ergelu Ljubičevo 150 dinara ili 1,3 evra

Grupna ulaznica za Smederevsku tvrđavu 150 dinara ili 1,3 evra

Kada se gorivo podeli na 40 učenika svaki je platio 378 dinara ili 3,2 evra

Kada se i iznajmljivanje autobusa uračuna deci, po đaku je to oko 1.075 dinara, odnsono nekih 9,1 evro

I putarine ćemo razdeliti na učenike, pa svaki plaća 33,5 dinara ili 0,28 evra evra UKUPNO: Svakog učenika sve košta 21,8 evra, a agenciji je uplatio 44 evra UKUPNO bez iznajmljivanja autobusa: Po učeniku košta 12,7 evra, a uplatio je 44

Ukoliko je agencija iznajmila jedan autobus, platila je 367,5 evra. U ukupnu cenu ekskurzije ušla je i cena obroka koja nije navedena, kao ni iznos osiguranja. Na sajtu tog restorana nema cenovnik, ali recimo da dečji ručak košta 800 dinara po đaku. Za 40 plaćeno je 32.000 dinara (271 evro). Dakle, agencija je za autobus i gorivo dala 495,5 evra ili ukupno 58.469 dinara, platila je obrok u restoranu 32.000 dinara za grupu, ulaz u ergelu Ljubičevo je bio 150 dinara po detetu, ukupno 6.000 dinara (oko 51 evro), baš koliko je koštao i ulaz u Smederevsku tvrđavu. Da ne zaboravimo i putarinu od Beograda do Smedereva i nazad od 1.340 dinara (12 evra).

ČINJENICE 6 Beograda - Srebrno jezero redovnom autobuskom linijom po đaku Povratna autobuska karta je 2.100 dinara ili 18 evra

Dečji obrok 800 dinara ili 6,7 evra

Pojedinačna ulaznica za Smederevsku tvrđavu 250 dinara ili 2,1 evro

Pojedinačna ulaznica za ergelu Ljubičevo 150 dinara ili 1,2 evra UKUPNO: 28 evra

Znači, agenciju je putovanje 40 đaka sveukupno koštalo 103.810 dinara ili 880 evra, a od roditelja su naplatili 208,000 dinara (blizu 1.765 evra) bez onih 1.100 od svakog đaka za nastavnika. Čisto je ostalo 104.190 dinara, odnosno oko 884,5 evra po autobusu!

A ako ne iznajmljuju autobus onda su dobri 1.255 evra. Takva je računica, manje - više. Ovo nije dobro za roditelje, a neko bi već trebalo da reaguje.

