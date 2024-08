SRBIN OTKRIO KAKO ZA 20 MINUTA PREĐE SVE GRANIČNE PRELAZE NA PUTU DO GRČKE "Razapeli" ga na društvenim mrežama: Ovo je neodgovorno

Tokom sezone godišnjih odmora skoro da nema turiste koji se nije požalio na gužve na graničnim prelazima. Prethodna dva vikenda bila su zaista paklena za sve koji su se uputili ka Grčkoj. Smena turista dovela je do toga da automobili u kolonama stoje i po 5 sati, a jedan turista iz Srbije otkrio je kako preći granične prelaze ka Grčkoj u roku od 20 minuta.

U popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info" osvanula je objava jednog turiste iz Srbije, koji je objasnio kako preći granične prelaze i ući u Grčku za ukupno 20 minuta čekanja.

"Idemo na Lefkadu dve godine za redom sa troje male dece. Bili još jednom pre više godina. Smeštaj i cene u najmanju ruku nisu skuplje nego u Solunskoj regiji, a more je lepše i gužve ima mnogo manje. Tih nekoliko stotina kilometara više nam omogući da od kuće (Južni Banat) krenemo oko 5 popodne. Na Preševu budemo otprilike u 10 uveče, gde na granici provedemo oko 10 minuta. Nešto pre 11 uveče stignemo na pauzu na jezeru Mladost (uz auto-put). Na Đevđeliji budemo oko 1 ujutro, sa zadržavanjem koliko i na Preševu. Na plažu stignemo oko 7 ujutro (6 po našem vremenu). Umesto u kolima na granici (kreni-stani), 3-4 sata do ulaska u smeštaj provedemo na kupanju ili u nekom kafiću", poručio je on u svojoj objavi.

foto: Printscreen/Facebook

Navodi da ljudi uglavnom beže od puta do udaljenijih mesta.

"A ako im put nije problem, misle da je preskupo. Internet postoji, cene proverive. U povratku su sa tempiranjem vremena zadržavanja slična. Ljudi koji ne mogu ili ne žele da voze noću na žalost nemaju mogućnost da se ovako organizuju", dodao je on.

Iako je većina turista bila saglasna sa njim da je noćno putovanje ima ogromne benefite, pojavilo se nekoliko i ne toliko lepih komentara.

foto: Kurir

Mala deca + vožnja noću = neodgovornost

Naime, mnogi su ovog oca troje dece nazvali neodgovornim, s obzirom na to da putuje noću dok su u kolima maloletna lica.

"Noć je za spavanje. Može to i po danu", piše u jednom od komentara.

"Koliko se oporavljate od neprospavane noći? Ja mislim da 3 dana ne bih znao gde je levo", napisao je jedan od članova grupe.

"Znači 14 sati vožnje, cele noći bez spavanja?! Ako ne vozite oboje na smenu, ovo je neodgovorno. Napravite pauzu i prespavajte u Makedoniji", savetuje jedan član.

Znate, mala deca, vožnja noću u komadu...neodgovorno. Sve bude ok do jednom... Pamet u glavu. Melatonin se prirodno stvara u mozgu kad krene mrak. Uvek se pitam koliko su autobusi koji voze dva dana bez prestanka ( 2 noći ) uz moguće kvarove i čekanja, tempirane bombe", navodi još jedan od članova Fejsbuk grupe.

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.