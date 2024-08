RODITELJ IZNEO ŠOKANTNU CENU MATURSKE EKSKURZIJE: Dogovorili smo se sa agencijom za normalniju cenu, a onda su ONI rekli: NE MOŽE!

Iz godine u godinu rastu cene ekskurzija i rekreativne nastave, što nažalost sve manji broj roditelja može finansijski da isprati.

Maturanti Treće beogradske gimnazije su za sedmodnevni obilazak Evrope dobili ponudu od turističke agencije koja košta čak 96.000 dinara, što je rezultiralo pobunom roditelja i otkazivanjem putovanja. Da li su tolike cene opravdane - više u priči Marka Pajića.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija i Milan Petrić, roditelj.

Na pitanje kako je moguće da su cene eksurzija toliko visoke, Seničić je odgovorio:

- Je li moguće da u maksiju plaćate skuplje iz godine u godinu? Ali ne pričamo o tome. Ne pravimo okrugle stolove. Jednostavno je to tako. Sve cene su skočile. U jednom našem godišnjaku postoji tekst iz lista Politika iz 1957. godine sa naslovom "Dokle će ekskurzije da budu skupe?" Pričamo o tome 60 godina. Rešenje ne postoji. Logično je da ekskurzije poskupe jer sve ono što formira cenu ekskurzije poskupljuje. Gorivo, hoteli, prevoz - rekao je Seničić.

Petrić je naveo slučaj cene maturske eksurzije u Šestoj beogradskoj gimnaziji u koju pohađa njegovo dete i istakao da je previsoka:

- U ovom slučaju ponude za matursku ekskurziju u Šestoj gimnaziji cena je zaista preskupa. Sveukupno sa troškovima dnevnica starešina ispadne - 80.400 sedam dana Italija. Ako poredimo aranžmane, moje dete da ide u Italiju u samostalnom aranžmanu to ispadne 80 odsto jeftinije sa istim gorivom i istim autobusom. Ne znam po čemu se to razlikuje. Radio sam gomile aranžmana. Imamo situaciju gde ide 300 dece. Nemoguće da ne postoje popusti. Taj autobus ne ide svaki dan za Srbiju pa se vraća u Italiju. Nemojte da se lažemo. To je oktobar mesec. Za tih 700 evra, vi možete da se provedete na bilo kom letovanju. Roditelj treba celu platu da da za jedno dete. A šta ako ima dvoje ili troje dece?

Prema njegovim rečia roditelji su se pobunili i uspeli da postignu dogovr sa agencijom međutim školska uprava je to stopirala.

RODITELJ IZNEO ŠOKANTNU CENU MATURSKE EKSKURZIJE: Dogovorili smo se sa agencijom za normalniju cenu, a onda su ONI rekli: NE MOŽE!

Zamislite roditelja koji mora da pošalje dete iz moralnih obaveza. Znači, on ne može da ga distancira iz tog društva. Jednostavno, mi na sve to moramo da pristanemo i mi dajemo saglasnost bez ikakve finansijske projekcije. U slučaju šeste gimnazije mi smo se pobunili i kad je došla cena koja je trebala, znači 72.000 ukupno plus dnevnice 80.040 ukupno, mi smo se zaista pobunili i pokušali smo da nađemo rešenje. Kao zreli roditelji rekli smo: Hajde da mi ponudimo neko rešenje - rekao je Petrić i dodao:

- Pokušali smo da napravimo sastanak, uspeli smo u tome. Sastanak je održan u prostorijama gimnazije, zamenik direktora je tu prisustvovao kao i vlasnik agencije i šest od deset roditelja iz tog razreda. Mi smo došli do jednog super rešenja gde je osoba koja je vlasnik agencije rekla da razume sve i uz poštovanje predlaže jedan dan manje ekskurzije i cenu od 58.000 umesto 72.000. Mi smo se saglasili. Međutim škola, menadžment škole nije želeo da to realizuje. Jednostavno ne žele zato što im je velika stvar za tih 5-10 dana da organizuju dva sastanka, jedan školskog odbora, nastavničkog veća i saveta roditelja kako bi to lepo završilo.

Antić se saglasio da su eksurzike previsoke i pomenuo neke od razloga:

- Moramo da shvatimo da je ekskurzija obrazovno vaspitni program. Eksurzije jesu preskupe. One postaju bankomat za sve učitelje. Tu imate od direktora škole, do vođe puta, vodiča i nastavnika. Nastavnik ne bi trebalo da izigrava policajca. Ne možete vi nešto previše da utičet na jednog osamnaestogodišnjaka osim tog edukativnog dela. Ranije je država je plaćala troškove u izvesnoj meri. U Hrvatskoj plaća ministarstvo. To je na neki način prekovremeni rad. Drugo, trude se da bude što luksuzniji hotel? A gde su nam đački domovi. Vi više vremena provedete spavajući u autobusu nego u smeštaju, tako da i to treba prilagoditi potrebama učenika.

