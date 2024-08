MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI ZA KURIR: Zakon o roditeljskim dodacima uskoro stupa na snagu, a evo koliki su iznosi predviđeni

Na koji način država podstiče natalitet, i na kakvu pomoć mogu da računuja oni koji planiraju porodicu?

Na ova i druga aktuelna pitanja odgovarala je u emisiji Puls Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za demografiju i brigu o porodici.

foto: Kurir televizija

- Uvek se trudim da kada pričam o porodici govorim o tome na afirmativan način. Zaista mi je čast da budem ministarka za brigu o porodici. Ali ne mogu da se ne osvrnem na čitav jedan kontekst kada govorimo o rodtieljskom dodatku i koji se negde pasira iz nekih medijskih, usudila bih se da kažem propagandnih glasila. Ovde je po sredi bio pokušaj da se naša namera da povećamo roditeljski dodatak potpuno obesmisli i čak da se skrajne kao tema - rekla je ministarka.

Iznela je podatke o iznosima roditeljskih dodataka.

- Predsednik republike najavio je još u aprilu mesecu da će doći do povećanja roditeljskog dodatka. Za ministarstvo kojim rukovodim je velika čast da već nakon prvih 100 dana Vlade ima priliku da se taj zakon nađe u Narodnoj skupštini. To se retko desi. Nekada čak prođu puni mandati od četiri godine da zakon ne uđe u proceduru - rekla je Đurđević stamenkovski i dodala:

foto: Kurir televizija

- Odmah u startu je bio pokušaj da se plasira informacija kako je u pitanju obmana, još jedan politički trik, kako bi se obeshrabrili roditelji ili budući roditelji. Mi smo odmah prionuli na posao. Opredelili smo da iznos za rođenje prvog deteta bude 500.000 dinara, iznos za drugo 600.000 plus 135.000 jednokratne finansijske pomoći. Iznos za rođenje trećeg deteta, što nije bila prvobitna najava, ali želeli smo da izađemo u susret i roditeljima sa troje ili četvoro dece, 2.280.000 plus 135.000 jednokrate finansijske pomoći i na kraju za četvrto dete 3.180.000 dinara. Jako mi je simpartično bilo u razgovoru sa sugrađanima kada je jedan mališan rekao kada je čuo koliki su dodaci predviđeni: mama, da li to znači da ćemo biti dogodine milioneri. Zaista jesu velika izdvajanja za podršku reoditeljstvu.

04:58 MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI ZA KURIR: Zakon o roditeljskim dodacima uskoro stupa na snagu, a evo koliki su iznosi predviđeni

Na roditeljski dodatak trebalo bi da imaju preavo svi koji su postali roditelji od 1. janura 2024. godine:

- Onda kada smo rekli da idemo u povećanja neki su imali primedbe što se zakon neće primenjivati retroaktivno iako oni u tom času nisu imali bilo kakvo saznaje p tome. Mi smo omogućili javnu raspravu kako bi roditelji i zainteresovana lica izneli svoje predloge. Ove izmene če važiti od početka 2024 godine, od 1. januara, a ne samo za roditelje koji su rođeni nakon usvajanja zakona.

Kurir.rs

