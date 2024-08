"LUCIFER" DONOSI PAKLENE DANE, TEMPERATURE RASTU IZ DANA U DAN! Prognostičar RHMZ: Slično julskom talasu, ali sa JEDNOM RAZLIKOM

Rhmz jutros je izdao saopštenje kojim najavljuje početak novog toplotnog talasa u Srbiji.

Danas i sutra očekuje se maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni, za vikend još toplije, dok se od početka sledeće nedelje očekuju temperature i do 40 stepeni.

Više informacija o ovome donosi Teodora Borozan koja je razgovarala sa Mirjana Gulan, meteorog.

- Sledi još jedan toplotni talas u Srbiji, u Beogradu, pa u celoj Srbiji. Videćemo kolikog će on biti intenziteta, ali svakako da će temperature iz dana u dan biti sve više, postepeno. Najtoplija će upravo biti sledeća sedmica i ići ćemo do 40 stepeni lokalno, naravno ne u celoj Srbiji - rekla je Gulan i dodala:

- Uglavnom bi to bile temperature od 35 do 40. Ono što prati obično jedan talas to je i deficit padavina, dakle bez padavina u narednom periodu. Još nešto malo kiše sutra, ali uglavnom suvo vreme i pojava tropskih noći u urbanim sredinama naročito, ali ne onako neprijatne tropske noći kao što su bile u julu.

