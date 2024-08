HITNO OGLAŠAVANJE RHMZ, U NAREDNA 2H STIŽU PLJUSKOVI: Ovi delovi na udaru, neće zaobići ni Beograd! Evo šta nas čeka od sutra

U naredna dva sata na jugozapadu Srbije plјuskovi s grmlјavinom, dok se ređa pojava kiše očekuje na širem području Beograda, saopštio je RHMZ.

foto: RHMZ

Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se i na severozapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Duvaće slab i promenljiv vetar koji će popodne biti slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura danas biće od 11 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35.

Na većem delu teritorije Srbije na snazi je danas žuti meteo alarm zbog visokih temperatura, a samo je na teritoriji Kosova i Metohije i jugoistočne Srbije vreme nešto opasnije te je na snazi narandžasti meteo alarm.

Kada je reč o UV indeksu, označen je brojem sedam, što znači da je nivo zračenja visok i brojem 8 što znači da je zračenje vrlo visoko.

Potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

foto: RHMZ

Detaljna prognoza za naredne dane

Petak

Pretežno sunčano i toplo, samo u Banatu i u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 34 stepena.

Subota

Pretežno sunčano i toplo, samo na istoku i jugoistoku Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji i planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 36 stepeni.

Nedelja

Sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 37 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

Kurir.rs/B.V.