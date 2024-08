ZAŠTO DNEVNICE NISU SVUDA ISTE?! Nastavnici iz Beograda imaju šest puta veće naknade za ekskurzije od kolega iz unutrašnjosti!

Ekskurzije na koje će đaci ići ove jeseni skuplje su za 20 odsto nego prošle godine, a roditelji ne samo da su nezadovoljni previsokim cenama već su i rezignirani jer ne znaju kome sve i zašto ide toliki novac.

Jedna od glavnih stvari koja ih buni je nejednakost nastavničkih dnevnica, jer dok nastavnici u Beogradu primaju nadoknadu od 1.000 do čak 3.000 dinara dnevno po detetu, u unutrašnjosti se te iste dnevnice, za isti posao, koji mnogi najviše svode na čuvanje dece, odnosno njihovu bezbednost, kreću oko 500 dinara!

foto: Shutterstock

Roditelji čija deca idu na ekskurziju plaćaju i dnevnice za direktora, odnosno vođu puta, stručnog vodiča...

- Na ekskurziju ponekad idu i po dvojica vođa puta, dva stručna vodiča... A to sve, narvno, podiže cenu ekskurzije! - kaže za Kurir Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i dodaje da se dnevnica za nastavnike u Beogradu kreće od 10 do 25 evra, dok za direktora, lekara, vođu puta - niko ne zna koji su iznosi. Što se direktora tiče, on vrlo lako može zaraditi od ekskurzije i više od razrednog starešine.

A razredni, ako se uzme ova računica, zarađuje - mašala! Naime, ako uzmemo ove podatke, lako je izračunati da će jedan nastavnik iz Beograda koji, na primer, vodi, 20 dece na petodnevnu ekskurziju, zaraditi od 1.000 do čak 2.500 evra!

foto: Kurir televizija

- Netranasparentnost je glavni osnov za korupciju. Ako nemamo specifikaciju računa, odnosno ukoliko ne znamo precizino koliko se plaća autobus, smeštaj, kolika je dnevnica nastavnika, vođe puta, onda sve to može biti predmet sumnje - objašnjava Antić i dodaje da bi zato trebalo uvesti da dnevnica nastavnika bude na teret države, odnosno da to bude tretirano kao prekovremeni rad:

Ministarstvo prosvete Mi nismo nadležni Iako mnogi zagovaraju da se problem nejednakih dnevnica reši, u Ministarstvu prosvete za Kurir navode da nemaju nadležnost nad tim: - Ministarstvo prosvete nema nadležnost niti može da utiče na visinu dnevca koju dobijaju nastavnici koji vode decu na ekskurziju, kao što ne može da utiče i na visinu cene eksurzije. Kao što smo već naveli, organi škole i Savet roditelja donosi odluku o ceni, a specifikaciju troškova pravi turistička agencija za koju se organi škole i roditelji odredili.

- Tako je u, na primer, Hrvatskoj, a nekada je tako bilo i kod nas. Ne smemo da zaboravimo interes dece, a ineteres je da se omogući da ekskurzije budu jeftinije kako bi više učenika išlo. Kada bi država plaćala onda sigurno ne bi bespotrebno išlo toliko ljudi kao danas. Direktori smatraju da oni moraju da idu, da bez njih ekskurzija ne može da funkcioniše, da su oni parametar uspešnosti ekskurzije, ali se ranije, dok je plaćala država, znalo ko ide - razredni starešina i doviđenja prijatno. A vođa puta se određivao tako što se od razrednih starešina odabirao najstariji kolega.

Brankica Janković pohvalila Kurir I poverenica rekla: "Dosta više!" foto: Kurir televizija Kurir već nekoliko dana piše o tome kako su ekskurzije preskupe, jer mnogi zarađuju na tome na uštrb dece i dečijeg interesa, a pisanje našeg lista je pohvalila i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. - Što je mnogo, mnogo je i taj naslov "Dosta više" mi se baš sviđa - rekla je Jankovićeva na RTS komentarišući jučerašnji tekst Kurira. - Mislim da je to zapravo najbolji naslov koji odražava tu situaciju, jer takva vrsta zarade na deci je apsolutno nedopustiva. Ne mogu da razumem, jer ne mora sve ostati u domenu zakona, ima mnogo toga i u etici i moralu. Ne znam kako uopšte dođu na ideju da tako bezobrazno zarađuju - rekla je ona i dodala da je potrebno da država obezbedi jaču kontrolu i da ima prostora za mnogo bolji načina organizacije ekskurzija i izleta.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) kaže za Kurir da na dnevnice trenutno jedino može da utiče Savet roditelja, ali bi Ministarstvo prosvete moglo da donese neku preporuku kojim bi se taj problem rešio.

foto: Kurir televizija

- Ministarstvo bi moglo da preuzme da se iste dnevnice isplaćuju svima sa računa škole, bez poreza ili sa manjom stopom, a da pravilnikom da preporuku za iznos dnevnice za sve prosvetne radnike u Srbiji.