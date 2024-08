TRUDNICA IZ BEOGRADA DOŽIVELA ŠOK U TAKSIJU Trebalo da se porodi, zbog ONOG ŠTO JU JE UPITAO zanemela: "Bilo me SRAM ŠTO SAM UŠLA"

Jedna trudnica iz Beograda požalila se kako je doživela neprijatno iskustvo u taksiju zbog toga što uskoro treba da se porodi. Kako tvrdi, pojedini taksisti su je pitali da li će se poroditi u kolima, dok su joj drugi rekli da kada zove taksi službu treba da naglasi da je trudnica. Ipak, Aleksandar Bjelić, predsednik Saveza auto-taksi udruženja Srbije SATUS, otkriva da ga je jedna mušterija čak prozvala kume, jer se umalo porodila tokom vožnje, kao i da taksisti u tome ne vide nikakav problem.

Mlada trudnica iz Beograda koja je želela da ostane anonimna, ispričala je da je trenutno u 9. mesecu trudnoće, kao i da nažalost muž i ona ne poseduju automobil. Roditelje nemaju u blizini, pa tako moraju i da razmišljaju ko će ih voziti na porođaj, a trenutno im je jedina opcija taksi prevoz.

Ipak, ona se požalila da sada umesto da razmišlja samo o toku porođaja, mora da brine i kako će uopšte doći do porodilišta!

"Pre neki dan sam išla taksijem na pregled i čovek me je nekoliko puta pitao da li ću se poroditi u njegovom taksiju. Rekla sam da idem samo na pregled i da ukoliko dođe do trudova, ne može beba da izađe za 20 minuta, već da za to treba nekoliko sati minimum. Ne znam je l' je čovek bio u strahu da mu ne isprljam auto ili da će biti kum detetu ili šta već, ali verujte mi da me je bilo sram što sam ušla u taksi uopšte. Rekoh sebi da je bolje da sam se klackala gradskim prevozom", priča trudnica iz Beograda i dodaje da je i ranije čula priče da mnogi taksisti odbijaju da voze trudnice koje treba da idu u bolnicu na porođaj, ali da sada tome pridodaje i svoje iskustvo.

"Ako isprljaš auto platićeš"

Ona dodaje da su dva od tri vozača bila vidno zabrinuta da li će porođaj krenuti u autu, dok je treći normalno vozio i ćutao.

"Jedan vozač je čak rekao da treba da ponudim novac u slučaju ako im isprljam auto. Druga taksi služba je bila nešto pričljivija, ali su mi savetovali da naglasim da sam trudnica kada naručujem vozilo. Iz taksi službe (njima sam pisala mejl iz razloga što sam zabrinuta da li ću moći da računam na njihovu službu da će me voziti u porodilište) kažu da su vozači čak i finiji prema trudnicama i maloj deci, a to nažalost nije moje iskustvo", pojašnjava ona.

Taksista umalo postao kum trudnici koju je vozio

Sa ovom konstatacijom taksi službe slaže se i Aleksandar Bjelić, predsednik STATUS-a, koji kaže da su taksisti najbrižljiviji kada voze stare, slabo pokretne, trudnice i majke sa decom.

"Postoji dosta stvari zbog kojih bih mogao da kritikujem vozače, ali ovo nije jedna od njih. Provereno znam da su taksisti uvek najljubazniji prema trudnicama i majkama sa decom, kao i starim osobama. Većina njih izađe iz vozila, otvori im vrata, pomogne da uđu, te je ovo lično iskustvo trudnice i ne mora da znači da je objektivno. Moje je da vas prevezem od tačke a do tačke b, a ne da komentarišem privatne stvari", kaže Bjelić.

On se prisetio i događaja sa jednom trudnicom koji se baš njemu desio pre nekoliko godina kada je umalo postao kum bebi!

"Vozio sam trudnicu i krenuo je porođaj. Trebalo je da stignemo u Višegradsku, a ona je krenula da se porađa na Pančevačkom mostu. Beba je već izlazila. Zvao sam da vidim šta da radim, gde da idem. Uputili su me u Gradsku bolnicu. Stigli smo, na kraju su je odveli u bolnicu i porođaj je uspešno obavljen, sve se super završilo. Međutim, kažem, dete je krenulo da se rađa i ne da mi nije smetalo, već mi je bilo drago! Na kraju su me ona i muž zvali, pa se šalili da sam ja kum", priseća se naš sagovornik jedne od situacija i zaključuje da većini taksista koje poznaje ovakva situacija nikada ne bi zasmetala.

