PRED NAMA SU TROPSKI DANI, NA SNAZI DVA UPOZORENJA! Upaljen meteo alarm za celu Srbiju, evo koji dani će biti najvreliji

U Srbiji i danas visoke temperature koje je donosi novi toplotni talas.

Naime, prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, danas maksimalna temperatura kretaće se od 31 do 34 stepena, za vikend i u ponedelјak od 32 do 37 stepeni, a od narednog utorka još toplije, od 35 do 40 stepeni.

U brdsko-planinskim predelima danas promenljivo oblačno vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar koji će posle podne na severu i istoku biti kratkotrajno i jak, severozapadni.

U Beogradu danas delimično oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša oko 33 stepena

U Beogradu za vikend i u ponedelјak od 34 do 36 stepeni, a od narednog utorka još toplije - oko 38 stepeni.

Biometeorološka prognoza Relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima se i dalјe savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

Kada je reč o UV indeksu, označen je brojevima sedam i šest, što znači da je nivo zračenja visok.

Potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Detaljna prognoza za naredne dane

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na severu i istoku od sredine dana povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 36 stepeni.

Nedelja

Sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 32 do 37 stepeni.

Ponedeljak

Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana

Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, a krajem perioda i na severu Srbije, je moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

